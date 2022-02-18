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18.02.2022 20:51
Рубрика: Общество

Минфин уже 18 февраля перечислит по 10 тыс. рублей беженцам из ЛНР и ДНР

Текст: Нина Егоршева

Минфин РФ сегодня, 18 февраля, перечислит Ростовской области необходимые средства на выплаты по 10 тысяч рублей эвакуированным в Россию гражданам Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"По поручению президента Российской Федерации Минфин России сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 тысяч рублей всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию", - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей. В область отправится врио главы МЧС Александр Чуприян, чтобы заняться там созданием условий для размещения беженцев. Кроме этого беженцев обещают обеспечить горячим питанием и медпомощью.

По данным МЧС Донецкой народной республики, первые автобусы с эвакуируемыми жителями ДНР уже направились в сторону российской границы. Всего в МЧС ДНР намерены эвакуировать в Ростовскую область около 700 тысяч жителей республики. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Правительство Минфин

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