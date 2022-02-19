Два перевозивших бронетехнику танковоза столкнулись в Харькове

Перевозка "мотолыги" чуть не обернулась трагедией в Харькове. pic.twitter.com/A2p4KI2b2c — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 19, 2022

Водитель одного из вездеходов, на прицепе которого находилась боевая машина пехоты БМП-1, по какой-то причине внезапно затормозил. В этот момент в его полуприцеп, практически не снижая скорости, врезался другой тяжелый танковоз с бронированным транспортером МТ-ЛБ с малокалиберной зенитной пушкой ЗУ-23-2.

Судя по обнародованному ролику, сила удара была ощутимой, так как "мотолыга" по инерции едва не сорвалась с платформы и не врезалась в кабину вездехода с очень печальными последствиями для находившихся там военнослужащих. Однако этого не произошло. Водитель идущего следом КрАЗа, заметив неладное на дороге, успел остановиться.

Произошедшее напоминает инцидент, случившийся в польской армии в июне 2021 года: тогда на автомобильной трассе А6 в районе Щецина также столкнулись два тягача с тралами, перевозившие Т-72М1. Технику возвращали в места постоянного базирования после широкомасштабных маневров Dragon-21.

В результате на месте ДТП произошел сильный пожар, уничтоживший один из автомобилей и повредивший основные боевые танки.