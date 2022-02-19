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19.02.2022,  
20:10
Текст:  Алексей Моисеев

Два перевозивших бронетехнику танковоза столкнулись в Харькове

В украинской армии продолжаются происшествия с военной техникой. В Сети появились видеокадры, сделанные недавно в Харькове. По одной из трасс города двигалась небольшая колонна военной техники, состоявшая из трехосных тягачей КрАЗ-6446, перевозивших на тралах легкую бронетехнику.

Водитель одного из вездеходов, на прицепе которого находилась боевая машина пехоты БМП-1, по какой-то причине внезапно затормозил. В этот момент в его полуприцеп, практически не снижая скорости, врезался другой тяжелый танковоз с бронированным транспортером МТ-ЛБ с малокалиберной зенитной пушкой ЗУ-23-2.

Фото: Hamro Motors / youtube.com
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Судя по обнародованному ролику, сила удара была ощутимой, так как "мотолыга" по инерции едва не сорвалась с платформы и не врезалась в кабину вездехода с очень печальными последствиями для находившихся там военнослужащих. Однако этого не произошло. Водитель идущего следом КрАЗа, заметив неладное на дороге, успел остановиться.

Произошедшее напоминает инцидент, случившийся в польской армии в июне 2021 года: тогда на автомобильной трассе А6 в районе Щецина также столкнулись два тягача с тралами, перевозившие Т-72М1. Технику возвращали в места постоянного базирования после широкомасштабных маневров Dragon-21.

В результате на месте ДТП произошел сильный пожар, уничтоживший один из автомобилей и повредивший основные боевые танки.

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