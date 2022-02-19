Эдуард Басурин рассказал подробности обстрела журналистов RT Arabic

В районе донецкого города Горловка съемочная группа журналистов RT Arabic и наблюдателей СЦКК попала под обстрел со стороны украинский военнослужащих. К счастью никто не пострадал.

"Военные 95-й бригады открыли огонь из автоматических гранатометов по поселку Зайцево во время работы в нем журналистами ИА RT Arabic", - сообщил во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата.

Представитель ДНР также отметил, что 19 февраля украинская армия 39 раз открывала огонь по объектам на территории Донецкой народной республики. В обстрелах были задействованы пушки калибром 122-мм, 120-мм и 82-мм минометы, различные типы гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела поселка Коминтерново получил контузию мирный житель, а в поселке Зайцево, где были обстреляны журналисты, повреждено три жилых дома и автомобиль.