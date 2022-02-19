В ДНР под обстрел попала съемочная группа RT Arabic

Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел в поселке Зайцево, расположенном на окраине Горловки в ДНР. В результате происшествия журналисты не пострадали.

"Слава Богу, все живы и здоровы, сейчас они выходят оттуда, и мы будем выводить их в прямой эфир", - заявила главный редактор RT Arabic Майя Манна.

Ранее в связи с обострением ситуации на юго-востоке Украины главы ДНР и ЛНР объявили временную эвакуацию не военнообязанных граждан в Ростовскую область. В ночь на субботу ВСУ обстреляли район Докучаевска в ДНР - было выпущено 40 гранат из АГС и 15 мин калибром 120 мм.