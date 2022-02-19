ВСУ обстреляли из минометов несколько населенных пунктов ЛНР и ДНР

Вооруженные силы Украины в ночь на субботу обстреляли из автоматического гранатомета и минометов район Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР). Было выпущено 40 гранат из АГС и 15 мин калибром 120 мм, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Позднее ночью стало известно о новых обстрелах Докучаевска: "02:58 - н. п. Новотроицкое - н. п. Докучаевск: выпущено 14 мин калибром 120 мм", передает ТАСС. Часом ранее по этому району было выпущено такое же количество мин.

ВСУ также обстреляли из минометов калибром 120 мм районы населенных пунктов Донецкий и Славяносербск. Об этом сообщило представительство Луганской народной республики (ЛНР) в СЦКК. "Новотошковское - Донецкий: миномет 120 мм (15 мин); Трехизбенка - Славяносербск: миномет 120 мм (9 мин)", - говорится в сообщении.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. Накануне главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России. Решение было принято после двухдневного нагнетания обстановки на линии разграничения, попытками украинских диверсантов совершить вылазки на стратегических объектах жизнеобеспечения и устроить провокации, чреватые массовыми жертвами среди мирного населения.