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Рубрика: Общество

Юрист рассказал, как вернуть часть средств, потраченных на лечение от ковида

Текст: Нина Егоршева
Фото: Муса Салгереев/ТАСС Фото: Муса Салгереев/ТАСС
Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Эксперт напомнил, что оплата лабораторных исследований и диагностики, а в некоторых случаях - даже покупка лекарств во время коронавируса, предполагают оформление налогового вычета.

По словам юриста Виктора Андреева, налоговый вычет можно получить на оплату медицинских услуг в любой организации, главное - наличие у этой организации лицензии на осуществление медицинской деятельности. "Аптек это тоже касается, но тут все не так просто: на покупку обычного жаропонижающего вычет оформить не получится, это касается только рецептурных препаратов. Реабилитация после коронавирусной инфекции также может попасть под налоговый вычет, если процедуры относятся к медицинским услугам", - отметил Андреев в интервью радио Sputnik.

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Если человек болел коронавирусом в 2021 году, у него есть три года, чтобы подать заявление на налоговый вычет. Для этого нужно получить специальную справку в медицинской организации и документ об оплате медицинских услуг, а также заполнить налоговую декларацию. Это можно самостоятельно сделать через личный кабинет налогоплательщика в Интернете.

Виктор Андреев пояснил, что предельная сумма, потраченная на медицинские услуги, для получения налогового вычета составляет 120 тысяч рублей. Из нее можно вернуть 13% - до 15600 рублей. "Но это не касается дорогостоящего лечения по отдельно утвержденному правительством списку, там предел вычета - до двух миллионов рублей", - уточнил юрист.

Ранее юристы назвали самый дешевый способ платить налоги при сдаче квартиры в аренду. Владельцам квартир рекомендовано регистрироваться в качестве самозанятых для сдачи жилья в аренду. В таком случае, налог составит всего 4%.

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