Как профессиональные водители сразу же определяют качественный автосервис

Качество ремонта, как известно, напрямую зависит от профессионализма мастеров и уровня автосервиса. Между тем, многие профессиональные водители определят "правильный" сервис буквально с первого взгляда. Разберемся, на какие признаки они ориентируются.

Предварительная проверка

Перед тем, как отправиться в интересующий вас сервис, следует собрать о нем предварительную информацию. Эта стадия просто необходима, поскольку наверняка сэкономит время и деньги.

Первым делом читаем отзывы о сервисной площадке в интернете и стараемся отмести фейковые посты, которые нередко пишут сами же сотрудники ремонтной площадки.

Мнение следует составлять на основе реальных, достаточно подробных и не всегда позитивных отзывов. Если количество таких обстоятельных и при этом положительных оценок перевешивает негатив, можно перейти ко второй стадии - позвонить по телефону интересующей вас площадки.

Опытный клиент обратит внимание на то, как быстро ответят на звонок, как оперативно соединят с мастером, а также на то, как быстро найдется слот для ремонта. Если вы услышите что-то типа "подъезжайте в любое время", - это плохой знак. Скорее всего, это говорит о незагруженности и соответственно невостребованности сервиса.

Что может рассказать парковка

Профессионал обязательно обратит внимание на то, какие автомобили и в каком количестве припаркованы на парковочных площадках сервиса.

Показательным будет в частности присутствие автомобилей какой-то одной марки - это хороший знак и указание на то, что заведение имеет специализацию и соответственно опыт и оборудование для обслуживания моделей профильного бренда.

Также важно количество машин рядом с мастерской. Если их очень много, то это означает, что в таком заведении как минимум не все в порядке с логистикой, а как максимум - возникают разного рода сложности с проведением ремонта. Полное отсутствие машин как внутри, так и снаружи сервисной площадки - тоже не очень хорошо. Очень вероятно, что при таком раскладе заведение выставляет высокие ценники за свою работу или плохо ее выполняет, поэтому не пользуется спросом.

Состояние цехов

Первое, на что следует обратить внимание при оценке уровня автосервиса - это состояние цехов.

Попросите руководство сервиса или мастера-приемщика поприсутствовать при выполнении, к примеру, диагностики или какой-нибудь мелкой сервисной операции типа смены колес или даже мойки.

Отказ вам в просьбе сам по себе должен насторожить. Опытные владельцы при этом смотрят не только за тщательностью выполнения работ, но и на состояние, в котором находится цех. В частности, если помещение плохо убрано, пол и стены замаслены, а инструмент хаотично разбросан по ремонтной зоне, такую площадку следует обойти стороной. Хороший владелец не допустит того, чтобы его сотрудники работали в грязи и разбрасывали инструмент, где попало.

Важные детали

Важным индикатором хорошей репутации мастерской является наличие видеокамер как в шоуруме, так и в цехах. Эти средства наблюдения говорят о том, что работа сотрудников, равно как процесс оформления договоров, контролируется, а также о том, что заведение открыто к диалогу и ведет, образно говоря, "прозрачный" бизнес.

Позитивным знаком будет также наличие на стенах табличек, в которых указан алгоритм проведения тех или иных сервисных операций, например, моменты затяжки различных элементов динамометрическими ключами.

Ремонт без согласования

Хорошим способом понять, что представляет из себя автосервис является детальный разговор о предстоящем ремонте.

На что здесь обратит внимание профессионал? Прежде всего на то, каким образом будет строится коммуникация с клиентом.

Правильной и профессиональной схемой будет предварительное согласование стоимости и сроков ремонта, а также договоренность поставить клиента в известность, если в ходе ремонта вскрылись дополнительные технические проблемы. Если сотрудничать в таком формате вам не предлагают, а просто говорят - приезжайте за машиной, к примеру, вечером или на следующее утро, есть большая вероятность того, что вам придется заплатить за некие мифические сервисные процедуры и фейковые нормочасы, а финальный чек за ремонт соответственно вас неприятно удивит.

Разговор с мастером

Непосредственно перед ремонтом опытный клиент обязательно обсудит с механиком, который будет заниматься его автомобилем, ход предстоящего ремонта.

Причем выводы можно будет сделать не только относительно стратегии ремонта, но и подготовки самого мастера.

Если специалист начнет плавать в технических вопросах и отделываться общими фразами, этом может свидетельствовать о не самом высоком уровне мастера и сервисной площадки в целом.

Плохой знак также, если менеджер или мастер-приемщик начинает навязывать сложную диагностику и дополнительные услуги типа замены дворников, полировки кузова, регулировки фар, чистки дроссельной заслонки или проведения сход-развала. С большой вероятностью можно говорить о том, что сервис нацелен прежде всего на выкачивание денег из клиента.