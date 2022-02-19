Кaзaхстaнско-российский фильм "Счaстье" завоевал приз Берлинале в секции "Панорама"

72-й Берлинский международный кинофестиваль продолжает подводить итоги. На данный момент уже известно, что наша страна причастна к четырем наградам Берлинале этого года.

Напомним, что режиссер Анастасия Вебер и ее фильм "Трэп" стали обладателями "Золотого медведя" в секции короткометражного кино. Лента "Схема" Фархата Шарипова - казахстано-российский проект - получила "Хрустального медведя" и премию в 7500 евро в секции Generation 14+, где представлены фильмы для молодежи. Фильм "Продукты 24" режиссера Михаила Бородина награжден как лучший Международной конфедерацией художественных кинотеатров CICAE Arthouse Cinema. И вот сегодня стало известно, что фильм "Бақыт" ("Счaстье") режиссера Аскара Узабаева и продюсера Баян Максаткызы (российский сопродюсер - Анна Качко) завоевал главный приз секции "Панорама" (Panorama) - Приз Зрительских симпатий.

Секция "Панорама" на Берлинале существует с 80-х годов прошлого века и по праву считается самой престижной после основного конкурса. В "Панораме" показывают картины из разных стран, рассчитанные на более широкую аудиторию, и жюри этого конкурса состоит не из профессионалов киноиндустрии, а из реальных зрителей: они голосуют прямо после просмотра. Даже несмотря на ковидные ограничения, в этом году фильмы секции "Панорама" посмотрели более 20 тысяч человек. Всего в секции "Панорама" 72-го Берлинского международного кинофестиваля участвовало 29 фильмов из 33 стран. Приз зрительских симпатий секция "Панорама" вручает совместно с крупнейшим немецким Телеканалом РББ и радиостанцией "Радио 1".

Фильм "Бақыт" ("Счaстье") рассказывает о бытовом насилии, он основан на реальных событиях. Вот лишь несколько цифр из заключительных титров ленты: "По данным ООН, в Казахстане от бытового насилия ежегодно погибает около 400 женщин. В месяц в стране регистрируется в среднем 120 изнасилований, 5232 избиения, 72 изувечивания, 14 убийств и 48 самоубийств женщин. 70% женщин в колониях, получивших срок за убийство, сидят за расправу над мужьями". В России подобные цифры тоже, мягко говоря, не маленькие. И это - только зафиксированные данные. Сопродюсер фильма "Бақыт" Баян Максаткызы о домашнем насилии знает не понаслышке. Это и ее история, а в Казахстане она - человек известный. И сделать такое кино - большая смелость для женщины. Фильм длится более двух часов. Некоторые сцены очень жестоки, но они не придуманы, могли снять еще страшнее. Достаточно вспомнить фотографии жертв домашних побоев, которые гуляют по интернету. Конечно, зрителю хочется смотреть кино другое, которое переключает на иные миры - агрессии и неприятностей в жизни у всех хватает. Но что будет, если не снимать и такое? Самое главное в картине - дать понять женщинам, оказавшимся в подобной ситуации, что они - не одни.

У героини с виду приличная семья. Уважаемые люди, дочка выходит замуж... Но когда она остается с мужем один на один - начинается звериный ад. Девочка, дочь - на стороне папы, он ее любит и исполняет все капризы. У папы - богатая сестра, у которой куплен весь город - врачи, полиция. Жена и мама же - бесправное существо. Удары либо эмоциональные и психологические, либо физические сыплются на нее постоянно. И она вынуждена терпеть и улыбаться и держать лицо. Побитое лицо. По профессии она - продавец косметики. Потрясающей красоты казахская актриса исполняет эту роль. Ее внешность как символ - мир уничтожает красоту.

...Фильм начал свое шествие по фестивалям. Можно предположить, что появится и на Московском - он будет проходить в конце апреля. Сейчас же, в Берлине, картина получила отзывы, что это - "мощное кино".

"Для нашего фильма "Бақыт" (Счaстье) самое важное быть увиденным и услышанным во всем мире, - говорит сопродюсер фильма Анна Качко (фильм, над которым она работала "Уроки гармонии" получил в свое время "Серебряного медведя" Берлинале, также в ее фильмографии такие фильмы, как "Проксима", "Медея" и другие). - Во время фестиваля мы вели активную работу в онлайн-режиме вместе с нашими агентами, компанией Axxon Media: нашу картину уже посмотрели более 70 международных фестивалей, около 50 дистрибуторов по всем миру включая США, Канаду, Латинскую Америку и, конечно, Европейские страны. Надеюсь, что фильм ждет большое путешествие по всему миру. Мы верим, что международный успех фильма сможет повлиять на отношение к женщинам и способствовать принятию закона о домашнем насилии и в Казахстане, и в России".

"Награда Берлинале - это моя мечта, воплотившаяся в реальность. Мое самое большое желание - это поменять отношение общества, отношение государства и отношение закона к женщине. Это моя миссия. Для меня огромная честь получить Приз Зрительских симпатий в Берлине, и я уверена, что только благодаря этой награде мы сможем добиться желаемого. Если бы этот фильм был снят исключительно для Казахстана, ничего бы не поменялось, а сейчас я знаю, что на наш фильм обратят внимание, это будет обсуждаться", - говорит продюсер Баян Максаткызы.

Режиссер Аскар Узабаев делится своими эмоциями: "Когда мы создавали этот фильм, прежде всего думали о людях, которые посмотрят наше кино. И получить приз не от жюри, а именно от зрителей, от людей, которые прочувствовали нашу боль, - это самый лучший анализ, который вообще мог бы состояться по отношению к нашему фильму. Зрительский приз - это самый честный приз, а признание зрителей - это та цель, к которой стремится каждый режиссер".