На Берлинале "Золотого медведя" получил короткометражный фильм из России

"Нам не оставили выбора", - сказал член жюри конкурса короткого метра 72-го Берлинале журналист Райнхард В. Вольф, объявляя имя победителя. Он имел в виду, что фильм "Трэп" российского режиссера Анастасии Вебер был на голову выше всех остальных (в конкурсе короткого метра участвовала 21 картина).

"Золотого медведя" получила дипломная работа выпускницы Санкт-Петербургской школы нового кино. 20-минутный фильм сделан на пределе, на обнаженном нерве. Речь в нем не просто о музыкальном направлении, которое называется "трэп", но о том, как выкладываясь, бескомпромиссно живут молодые люди. И это понятно в любое время и в любой стране.

Кульминация картины - драка-перфоманс - дикий танец, в котором проявляется целая гамма чувств. Чтобы снять такое, казалось бы, простое высказывание, в котором, впрочем, выверен каждый кадр, режиссеру, она же автор сценария и продюсер, понадобилось более четырех лет. Об этом Анастасия рассказала и получая приз, и на пресс-конференции. Также она поблагодарила свою команду и поделилась планами на будущее. Ей бы хотелось снять полный метр, но оставить за собой такую черту авторского стиля, как высказывание в виде перфоманса. Кстати, награда Анастасии, это первый "Золотой Медведь" для России за долгое время. Критики сразу же бросились вспоминать, как в свое время эту награду получали "Восхождение" Ларисы Шепитько и "Тема" Глеба Панфилова, а за короткий метр - Сергей Овчаров и другие. Работа Вебер - действительно достойна того, чтобы продолжить этот ряд.

Русский след есть еще в одном фильме-победителе 72-го Берлинале. Это фильм Unrest, название которого можно перевести, как "Беспокойство". Режиссер - Кирилл Шойблин. У ленты есть еще одно название "Кропоткин". Петр Кропоткин - российский ученый-картограф и революционер. По сюжету героиня картины - Жозефина, ответственная за сборку механических часов (тема времени в фильме показана тщательно и с юмором), знакомится с русским картографом Петром Кропоткиным. Вместе они противопоставляют капиталистическим ценностям солидарность и пацифизм. Картина получила в секции экспериментального кино Encounters приз за лучшую режиссуру.

Теперь об основных наградах большого международного жюри 72-го Берлинале, которое возглавлял режиссер Найт М. Шьямалан. "Золотого медведя" получил фильм "Алкаррас", режиссер - Карла Саймон. Картину критики поспешили сравнить с чеховским "Вишневым садом". Действительно, в ней есть такой же мотив - новый мир приходит, разрушая старые ценности. Только сад в фильме персиковый. Авторы рассказывают историю про семью фермеров, которые должны изменить свой привычный уклад, уступая место прогрессу и тем, кто намерен установить новые правила. Что означает такая награда Берлинале? То, что сегодня важна семья, правда маленького человека, возможность защитить его? Но Берлинский фестиваль не был бы самим собой, если бы не вывел на первое место картину о том, что люди вынуждены срываться с насиженных мест, покидать любимые территории. Это - любимая тема Берлинале. А фрагмент картины, в котором тракторы давят персиковый сад воспринимается как кровавое человеческое побоище.

Накануне церемонии награждения "РГ" предсказала пять наград из восьми в основном конкурсе. Так, не было сомнений, что без "Медведя" уедет Клер Дени ("Серебряный медведь" за лучшую режиссуру). Ее фильм "По обе стороны лезвия" - интимный доверительный рассказ о судьбе женщины, в жизни которой присутствуют два главных мужчины. С одним из них она не может находиться в силу особенностей его характера. С другим ей спокойно, но и чувства к первому никуда не спрячешь. О героине Жюльетт Бинош Клер Дени рассказала на пресс-конференции лауреатов, что на самом деле жертва в любовном треугольнике - это она. Кстати, фильм в Россию куплен, выйдет у нас на экраны в этом году.

Большой приз жюри "Серебряный медведь" присудили ленте "Фильм писателя" корейского режиссера Хон Сан Су, рассказывающей о том, что возможности творца безграничны. Хон Сан Су - фаворит Берлинале. "Фильм писателя" - его 27-я по счету киноработа, и в "заповеднике" этой обширной фильмографии берлинские "Медведи" уже водились. Причем, вполне заслуженно.

Приз жюри "Серебряный медведь" получил фильм Robe of Gems, название которого можно перевести как "Одеяние из драгоценных камней". Режиссер Наталия Лопез Гальярдо. Картина - копродукция Мексики и Аргентины. В фильме также рассказана история семьи и покинутого дома. Тема заброшенности чередуется с исследованием природы насилия.

"Серебряный медведь" за "Лучший сценарий" был вручен Лайле Штилер за фильм "Раби Курнац против Джорджа Буша". Актриса из этой же картины Мельтем Каптан стала обладательницей награды за "Лучшую роль". Этот "Медведь" был самым предсказуемым из всех - Мельтем сыграла мать, любовь которой к своему сыну сильнее любых границ. Сама актриса, получая приз, дала именно такую характеристику своей героине. Фильм рассказывает о том, как любящая мать из турецкой семьи, проживающей в Германии, подняла весь мир на ноги, чтобы вызволить из плена в Гуантанамо своего первенца - тот попал в тюрьму по несправедливому обвинению. Время действия в фильме - начало двухтысячных, речь о теракте 9/11. Картина основана на реальных событиях.

Награду за "лучшую роль второго плана" получила Лаура Базуки за работу в индонезийском фильме "Нана", рассказывающем историю женщины, которая пытается преодолеть последствия войны в своей жизни.

Специального упоминания жюри удостоилась швейцарская картина "Кусочек неба" (режиссер Майкл Кох). Этому фильму, который по-новому раскрывает вопросы жизни и смерти, что весьма актуально в наше время, многие прочили "Золотого медведя". Приз "За вклад в киноискусство" также в виде медведя, но Серебряного получил камбоджийский режиссер Ритхи Пань: в конкурсе был представлен его фильм "Все будет хорошо". И вот тут действительно можно отметить, что Берлинале в этом году изменился. Ранее бы этому провокационному, полностью завязанному на политике, зрелищу точно бы отдали "Золотого медведя".

Между тем

К сожалению, российский фильм Александра Золотухина "Брат во всем" не победил в конкурсе программы экспериментальных фильмов Encounters, где был представлен. "Золотого Медведя" в этой секции получила австрийская лента "Мутценбахер" (режиссер Рут Бекерман).

Прямая речь

Анастасия Вебер:

"Название "Трэп" пришло ко мне не случайно, в самом начале работы над проектом. Это не только аллегория про "клетку" или отсылка к актуальному музыкальному стилю. Трэп - образ жизни и манера экстремального чувствования, которым живет большинство юных ребят в каждом уголке России. Трэп - это когда ты уже давно должен был сдохнуть, но еще по какой-то причине жив. Когда чувствуешь слишком остро и живешь, выбрав в качестве ориентира свою внутреннюю правду и страсть. Кастинг был сделан по таким же принципам. Если я хочу, чтобы мое кино получилось правдивым, я могу снимать только людей, которые не врут себе.

Клер Дени:

Клер, как вы думаете, почему тема любви продолжает оставаться такой вечной и неисчерпаемой, несмотря на то, что мир вокруг стремительно меняется во множестве своих аспектов - от психологических и социальных до политических?

Клэр Дени: Я думаю, что герои фильма Жан и Сара живут в таком мире, какой он есть. При этом их жизнь кажется налаженной, но вдруг происходит вторжение из прошлого и нарушает этот баланс. Может быть, равновесие было не таким уж и полным? Мужчина, пришедший из прошлого, вносит некую пустоту в жизнь пары.

Я думаю, что не обязательно, чтобы кино всегда имело непосредственное дело с социально-политической обстановкой в мире. Впрочем, оно так или иначе имеет дело с миром, основная схема устройства которого - это поиск возможности смотреть друг на друга, любить друг друга, жить с определенными людьми. Но, когда дело доходит до страсти, она не имеет порядка. Я никогда не говорила себе: "Клер, ты должна снять фильм о страсти и о любви!". Это пришло ко мне через актеров, как всегда. Жюльетт Бинош, Грегуар Колен и Венсан Линдон втроем подтолкнули меня к этой истории. Кроме того, я писала этот фильм вместе с французской писательницей, которая мне очень нравится - Кристин Анго - мы хорошо ладим. И в фильме показаны те чувства, которые мы разделяем: горесть, боль и радость любви".

Подготовила Наталья Жук