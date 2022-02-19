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Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
19.02.2022 13:43
Рубрика: Власть

МИД: Игнорируя ситуацию в Донбассе, Запад станет соучастником преступлений Киева

Если страны Запада продолжат игнорировать бедственное положение, в котором оказались жители Донбасса, они станут соучастниками преступлений Киева против человечности. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале дипломат отметил, что западные политики напрочь забыли про права человека и про те "волшебные слова" - "гражданское население", "старики и дети", "обеспечение доступа гуманитарных организаций" и т.д., - которые позволяли странам Запада долгие годы нарушать международное право и законы суверенных государств.

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По мнению так называемых "цивилизованных демократий", коими считают себя западные страны, ничего их выше перечисленного не требуется в Донбассе, ведь с их точки зрения, этого там просто нет, добавила Захарова.

"Все это там есть и требует настоящей, а не мнимой помощи и поддержки", - подчеркнула дипломат, добавив, что те, кто и дальше не захочет замечать бедственное положение, в котором оказались жители Донбасса, станут соучастниками преступлений против человечности, творимых киевским режимом.

В ночь на 19 февраля было зафиксировано резкое увеличение числа болевых действий вдоль линии соприкосновения. На фоне обострения конфликта главы ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации. Ранее в связи с исходящей от Киева угрозой было объявлено о временной эвакуации населения в Ростовскую область, это в первую очередь касается детей, женщин и людей пожилого возраста.

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