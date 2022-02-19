Главы ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации

При этом с вечера пятницы идет эвакуация мирного населения из прифронтовой зоны. Беженцы прибывают в Ростовскую область, где уже подготовлены пункты временного размещения. Врио главы МЧС Александр Чуприян поручил определить, какие регионы готовы принять эвакуированных. Ряд субъектов РФ уже заявил о готовности разместить у себя жителей Донбасса.

На Дону рядом с границей с ЛНР и ДНР разбили палаточный городок. Там есть пункты обогрева, еда и питье. В теплых палатках люди могут отдохнуть перед дальнейшим продвижением. В регионе ввели режим ЧС. Ожидается, что через Ростовскую область прибудут 700 тысяч человек.

Корреспонденты "РГ" у пунктов пропуска встречали первых прибывших в Россию. Жители Донбасса рассказывают, что пока дома покидают пенсионеры, женщины и дети. Люди свидетельствуют, что в республике усилились обстрелы.

При регистрации эвакуированные будут получать единовременную выплату в 10 тысяч рублей. В Ростовскую область поступили пять миллиардов рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам Донбасса. Также сюда будет направлено свыше двух миллионов тестов для тестирования на COVID-19.