В ДНР объявили всеобщую мобилизацию

Пушилин подписал соответствующий указ.

"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты", - заявил глава ДНР в видеообращении. "Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей", - добавил он.

С вечера пятницы из Донбасса ведется эвакуация населения. В приграничную Ростовскую область доставили более шести тысяч человек, треть от общего количества составляют дети.

Медицинские организации из прифронтовой части ДНР эвакуировали в центральные районы республики.