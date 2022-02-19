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19.02.2022 09:24
Рубрика: В мире

В ДНР объявили всеобщую мобилизацию

Текст: Роман Мерзляков
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию, сообщает ТАСС.

Пушилин подписал соответствующий указ.

"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты", - заявил глава ДНР в видеообращении. "Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей", - добавил он.

С вечера пятницы из Донбасса ведется эвакуация населения. В приграничную Ростовскую область доставили более шести тысяч человек, треть от общего количества составляют дети.

Медицинские организации из прифронтовой части ДНР эвакуировали в центральные районы республики.

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