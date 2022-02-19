В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростовской области с 10.00 19 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Василия Голубева.

Глава региона объявил о введении режима ЧС на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном. Данное решение связано с увеличением количества беженцев из ДНР и ЛНР.

"Это правильное решение, мы его поддерживаем", - отметил Чуприян.​​​​​​​

Как писала "РГ", сейчас в Ростовской области развертывают палаточный городок для беженцев из Донбасса. Мобильные пункты обогрева установлены на всех пограничных пунктах пропуска.

Прибывающих также заселяют на территорию детских лагерей в Неклиновском районе, которые могут работать в круглогодичном режиме.