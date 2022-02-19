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19.02.2022 10:30
Рубрика: Власть

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Текст: Наталья Коротченко

Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростовской области с 10.00 19 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Василия Голубева.

Глава региона объявил о введении режима ЧС на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном. Данное решение связано с увеличением количества беженцев из ДНР и ЛНР.

"Это правильное решение, мы его поддерживаем", - отметил Чуприян.​​​​​​​

Как писала "РГ", сейчас в Ростовской области развертывают палаточный городок для беженцев из Донбасса. Мобильные пункты обогрева установлены на всех пограничных пунктах пропуска.

Прибывающих также заселяют на территорию детских лагерей в Неклиновском районе, которые могут работать в круглогодичном режиме.

В Ростовской области появился палаточный городок для беженцев

В Ростовской области появился палаточный городок для беженцев

Текст: Елена Мелихова

В Ростовской области сотрудники МЧС на границе с ДНР и ЛНР развертывают палатки для обогрева. Палаточный городок предназначен для беженцев из Донбасса.

На видео, полученном из регионального управления МЧС, видно, как ведётся монтаж оборудования, а из грузовиков сотрудники Донского спасательного центра выгружают продукты питания и воду.

Теплые палатки устанавливают на пунктах пропуска, чтобы люди могли передохнуть, согреться, перекусить, получить психологическую и медицинскую помощь.

Мобильные пункты обогрева установлены на всех пограничных пунктах пропуска, на пунктах пропуска "Матвеев Курган" и "Весело-Вознесенка" также установлены палаточные городки вместимостью 300 и 100 мест

Психологов МЧС привлекли для работы с беженцами с Донбасса

В Ростовскую область продолжают прибывать жители ДНР. В первую очередь эвакуированы дети из детских домов и интернатов, их доставили ночью и разместили в пансионате на берегу Азовского моря. Многие беженцы едут на собственных машинах или идут пешком. С собой - лишь самое необходимое, что можно было унести в руках. Большинство с маленькими детьми.

Прибывающих заселяют на территорию детских лагерей в Неклиновском районе, которые могут работать в круглогодичном режиме. Там люди будут обеспечены всесторонней помощью.

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