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19.02.2022 05:45
Рубрика: Общество

Для беженцев Донбасса на границе открыты 15 пунктов пропуска

В Ростовской области функционируют 15 пунктов пропуска на границе с Донбассом, заявили в МЧС России. Ранее сообщалось о шести пунктах пропуска.

"По состоянию на 19 февраля на территории Ростовской области функционирует шесть автомобильных, два железнодорожных и семь пешеходных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян на оперативном совещании в Ростове-на-Дону потребовал организовать на всех пунктах пропуска круглосуточный контроль за загруженностью с учетом зимнего времени. При необходимости нуждающимся должна быть оказана помощь, передает РИА Новости.

Врио главы МЧС России также поручил определить, какие еще регионы готовы принимать беженцев из Донбасса.

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Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область​​​. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса.

"Чуприян акцентировал внимание и потребовал в течение суток организовать за каждым пунктом временного размещения бригады, ответственные за выплаты денежных средств жителям Донецкой и Луганской областей. Также одной из приоритетных задач было определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев", - говорится в сообщении.

Кстати

Протяженность российско-украинской границы в Ростовской области около 660 километров, из них более 400 километров составляет сухопутный участок.

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