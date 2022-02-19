Для беженцев Донбасса на границе открыты 15 пунктов пропуска

"По состоянию на 19 февраля на территории Ростовской области функционирует шесть автомобильных, два железнодорожных и семь пешеходных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян на оперативном совещании в Ростове-на-Дону потребовал организовать на всех пунктах пропуска круглосуточный контроль за загруженностью с учетом зимнего времени. При необходимости нуждающимся должна быть оказана помощь, передает РИА Новости.

Врио главы МЧС России также поручил определить, какие еще регионы готовы принимать беженцев из Донбасса.

Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область​​​. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса.

"Чуприян акцентировал внимание и потребовал в течение суток организовать за каждым пунктом временного размещения бригады, ответственные за выплаты денежных средств жителям Донецкой и Луганской областей. Также одной из приоритетных задач было определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев", - говорится в сообщении.

Кстати

Протяженность российско-украинской границы в Ростовской области около 660 километров, из них более 400 километров составляет сухопутный участок.