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19.02.2022 02:36
Рубрика: Общество

Для беженцев Донбасса на границе открыты шесть пунктов пропуска

Текст: Николай Грищенко

На российско-украинской границе в Ростовской области организована работа шести автомобильных пунктов пропуска. Главное управление МЧС России по региону приведено в режим повышенной готовности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для помощи в организации работы на пункты пропуска направлены оперативные группы. Они состоят из специалисты МЧС, Роспотребнадзора и Минздрава РФ.

Сотрудники Донского спасательного центра приступили к развертыванию городков жизнеобеспечения. Всего для оказания помощи задействовано 150 единиц техники и более 400 человек.

Отметим, что сейчас в пунктах временного размещения находятся 373 человека, из них 177 детей. В тоже время из Донбасса в Ростовскую область направлено около 3400 человек. По словам первого замгубернатора региона Игоря Гуськова, в ПВР уже подготовлены места для размещения 11 829 человек.

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