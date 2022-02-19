Из Донбасса в Ростовскую область эвакуировали около 3400 человек

В Ростовскую область из Донецка и близлежащих населенных пунктов прибыли около 3400 человек. В основном это женщины, дети и пожилые люди. Об этом, как сообщают РИА Новости, заявил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий на встрече с главой республики Денисом Пушилиным.

"На сегодняшний момент уже эвакуировано 3384 человека", - сказал Алексей Кострубицкий​​​.

Прибывший беженцев планируют разместить в восьми районах и одном городском округе. Для жителей Донецкой и Луганской республик подготовлены пункты временного размещения на базе имеющихся оздоровительных лагерей, санаториев и туристических баз отдыха. Автобусы работают по "челночной схеме" - некоторые довозят жителей Донбасса до границы и отправляются обратно, а другие - везут людей в районы Ростовской области.

Всего на первом этапе рассчитано развернуть ПВР на 10 тысяч мест. Пункты приема эвакуируемых планируют создать на территории Миллеровского, Тарасовского, Каменского, Красносулинского, Родионово-Несветайского, Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Неклиновского районов и городе Каменск-Шахтинский​​​.

Кроме того рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном прибыла в Ростовскую область. Она будет заниматься вопросами приема мирных жителей. Представители МЧС прибыли в Ростов-на-Дону, где состоится оперативное заседание областного штаба.