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19 февраля 2022 г.

Распоряжение губернатора Ростовской области от 19 февраля 2022 года № 28 "О введении режима чрезвычайной ситуации"

Дата подписания 19 февраля 2022 г.
Опубликован 19 февраля 2022 г.

Комментарии Российской Газеты

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В связи со значительным увеличением прибытия граждан из приграничных с Ростовской областью территорий, необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного проживания и питания, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":

1. Признать обстановку, сложившуюся к 19 февраля 2022 г. на территории муниципальных образований Ростовской области, обусловленную значительным увеличением прибытия граждан из приграничных с Ростовской областью территорий, чрезвычайной ситуацией регионального характера.

2. Ввести с 10 час. 00 мин. 19 февраля 2022 г. режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

3. Установить региональный уровень реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы и звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

4. Определить границами зоны чрезвычайной ситуации территорию всех муниципальных образований Ростовской области.

5. Привлечь к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Ростовской области силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

6. Рекомендовать главам администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области:

6.1. Привлечь к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории муниципальных образований силы и средства соответствующих звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

6.2. Организовать работу пунктов временного проживания и питания для прибывающих граждан из приграничных с Ростовской областью территорий и обеспечения их жизнедеятельности.

7. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Шарков Д.Е.) проинформировать население Ростовской области через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Ростовской области.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Губернатора Ростовской области И.А.Гуськов



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