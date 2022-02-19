В Ростовской области появился палаточный городок для беженцев

В Ростовской области сотрудники МЧС на границе с ДНР и ЛНР развертывают палатки для обогрева. Палаточный городок предназначен для беженцев из Донбасса.

На видео, полученном из регионального управления МЧС, видно, как ведётся монтаж оборудования, а из грузовиков сотрудники Донского спасательного центра выгружают продукты питания и воду.

Теплые палатки устанавливают на пунктах пропуска, чтобы люди могли передохнуть, согреться, перекусить, получить психологическую и медицинскую помощь.

Мобильные пункты обогрева установлены на всех пограничных пунктах пропуска, на пунктах пропуска "Матвеев Курган" и "Весело-Вознесенка" также установлены палаточные городки вместимостью 300 и 100 мест

В Ростовскую область продолжают прибывать жители ДНР. В первую очередь эвакуированы дети из детских домов и интернатов, их доставили ночью и разместили в пансионате на берегу Азовского моря. Многие беженцы едут на собственных машинах или идут пешком. С собой - лишь самое необходимое, что можно было унести в руках. Большинство с маленькими детьми.

Прибывающих заселяют на территорию детских лагерей в Неклиновском районе, которые могут работать в круглогодичном режиме. Там люди будут обеспечены всесторонней помощью.