В Ростовскую область прибыли более 80 автобусов с беженцами из Донбасса. Первую автоколонну из шести автобусов корреспонденты "РГ" встретили возле райцентра Матвеев Курган. Автобусы с номерами ДНР ехали в сопровождении машин ГИБДД с включенными сигнальными огнями.

"В первую очередь была организована эвакуация детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте", - сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС региона.

По поручению президента России Владимира Путина рабочая группа МЧС во главе с Врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема жителей Донецкой и Луганской Республик.

"Специалистами МЧС России уже проведена предварительная оценка ситуации. Александр Чуприян поставил задачу обеспечить все имеющиеся пункты пропуска местами обогрева и необходимой медпомощью", - говорится в сообщении.

Для работы в Ростовскую область также вылетела глава Роспотребнадзора Анна Попова, специалисты Минздрава РФ.