В Ростовской области ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил "РГ" начальник управления информационной политики правительства региона Сергей Тюрин.

"В Правительстве Ростовской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На нем принято решение ввести на территории Ростовской области с 18 февраля режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

В целях организации работы по приему беженцев при правительстве Ростовской области создан оперативный штаб. Для размещения граждан ДНР И ЛНР подготовлены пункты временного размещения. ПВР планируется развернуть на базе имеющихся оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха, всего на 3274 мест.

В ближайшие часы количество мест для размещения планируется увеличить до 10 тысяч. В дальнейшем увеличение количества мест размещения прибывающих граждан будет осуществляться с учетом развития ситуации. В местах размещения организовано питание и медицинское обслуживание.