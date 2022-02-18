Новости

Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы 23:24
Детские лагеря Ростовской области приняли первых беженцев из Донбасса 23:18
Эвакуация мирных жителей Донбасса будет идти днем и ночью 23:15
В Ростовскую область прибыли более 80 автобусов с беженцами из Донбасса 23:04
Глава Роспотребнадзора вылетела в Ростовскую область для приема беженцев 22:58
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности 22:52
Центробанк ДНР продолжает работу в нормальном режиме 22:50
В регионах России сообщили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР 22:43
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по взрыву в Донецке 22:37
Администрация США обеспокоена планами Зеленского уехать из страны 22:36
В ВОЗ увидели условия для появления более опасного штамма коронавируса 22:34
Первые автобусы с беженцами из ДНР прибыли в Ростовскую область 22:17
На Дону в ближайшие дни ожидают прибытие 100 тысяч жителей Донбасса 21:54
Гинцбург: Коллективного иммунитета к ковиду нужно достичь в течение 6-8 месяцев 21:48
Захарова: Происходящее в Донбассе - геноцид 21:37
Гинцбург: Повторно заболеть ковидом выше риск у тех, кто переболел, а не привился 21:30
В Ростовскую область планируется эвакуировать 700 тысяч жителей ДНР 21:21
За сутки 334 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 21:04
Таможня в Ростовской области готова к оформлению беженцев Донбасса 20:59
Минфин РФ уже 18 февраля перечислит по 10 тысяч рублей беженцам из ЛНР и ДНР 20:51
Пушилин: Ситуация в Донбассе идет к войне 20:46
В Москве двое мужчин арестованы за нападение на полицейских в метро 20:43
Байден сделает спецзаявление по Украине 20:36
Народный артист России Борис Невзоров умер от COVID-19 20:36
Глава МИД ФРГ поставила Виталия Кличко на место на Мюнхенской конференции 20:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 22:52
Рубрика: Власть

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

Текст: Елена Мелихова

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил "РГ" начальник управления информационной политики правительства региона Сергей Тюрин.

"В Правительстве Ростовской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На нем принято решение ввести на территории Ростовской области с 18 февраля режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

В целях организации работы по приему беженцев при правительстве Ростовской области создан оперативный штаб. Для размещения граждан ДНР И ЛНР подготовлены пункты временного размещения. ПВР планируется развернуть на базе имеющихся оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха, всего на 3274 мест.

В ближайшие часы количество мест для размещения планируется увеличить до 10 тысяч. В дальнейшем увеличение количества мест размещения прибывающих граждан будет осуществляться с учетом развития ситуации. В местах размещения организовано питание и медицинское обслуживание.

Первые автобусы с беженцами из ДНР прибыли в Ростовскую область
В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

Пушилин: Ситуация в Донбассе идет к войне
Путин и Лукашенко завершили переговоры. Главные заявления лидеров
Захарова: Происходящее в Донбассе - геноцид
В первую очередь из ДНР и ЛНР эвакуируют интернаты и детские дома
Народный артист России Борис Невзоров умер от COVID-19
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД