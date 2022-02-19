Распоряжение губернатора Ростовской области от 18 февраля 2022 года № 26 "О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с прибытием граждан из приграничных с Ростовской областью территорий"

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемым увеличением прибытия граждан из приграничных с Ростовской областью территорий, необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного размещения и питания, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":

1. Ввести на территории Ростовской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области с 18 час. 00 мин. 18 февраля 2022 г. до особого распоряжения.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Губернатора Ростовской области И.А.Гуськов







