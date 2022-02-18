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18.02.2022 23:32
Рубрика: Общество

Первая семья беженцев из ДНР доехала до пансионата в Ростовской области

Текст: Александр Гавриленко
Фото: Тагир Раджавов Фото: Тагир Раджавов
Фото: Тагир Раджавов

Руслан Шкурко из Докучаевска - первый беженец, приехавший в Ростовскую область с семьей после объявления эвакуации. Вместе с ним приехала 19-летняя дочь Екатерина и внучка, которой 25 февраля исполнится годик.

- Как только наши власти объявили эвакуацию, мы не стали дожидаться централизованных автоколонн и поехали на первой же попутной машине, - рассказал "РГ" Шкурко. - Как только сказали об эвакуации, вызвали такси и доехали до Успенки, на таможне нас добрый человек подобрал, он вообще ехал в Ростов, но согласился завести нас в пансионат. Сам с грудным ребенком.

Волошин Арсен - парень, который подобрал первых беженцев. Вместо того чтобы ехать к себе домой в Волгоградскую область, повез семью в детский оздоровительный центр "Котлостроитель" в хуторе Красный Десант, где с минуты на минуту должна была прибыть первая автоколонна с детьми из детских домов и интерната.

- Я стоял на контрольно-пропускном пункте, когда ко мне подошел Руслан и попросил взять их с семьей в Россию. Они доехали до Успенки на такси, дальше некуда было деваться. Он сказал, возьми хотя бы дочку и внучку, ей ещё нету года, меня не бери, хотя бы их вывези. Конечно, я не мог их оставить.

Мужчина - сам инвалид второй группы - подобрал всех и повез туда, куда они попросили.

- У меня дома ждет жена и шестилетний сын Руслан, но они конечно с пониманием отнеслись к ситуации, жена сказала, что я герой. Но я конечно себя героем не считаю, на моем месте так поступил бы каждый русский парень.

Напомним, первая группа из 80 автобусов уже приехала на территорию Ростовской области. Детей начали размещать в санаториях региона. Всего в ближайшее время ожидается прибытие 100 тысяч жителей Донбасса. В общей сложности планируется эвакуировать порядка 700 тысяч человек.

Эвакуация мирных жителей Донбасса будет идти днем и ночью
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