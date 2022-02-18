В регионах России сообщили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Руководители ряда российских регионов сообщили о своей готовности разместить людей, эвакуируемых из Луганской и Донецкой народных республик.

Так, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в Telegram-канале, что власти готовы разместить жителей ДНР и ЛНР в учреждениях соцзащиты населения, санаториях и домах отдыха. По словам главы региона, они будут обеспечены всем необходимым.

Власти Калужской области также могут принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил РИА Новости представитель министерства внутренней политики и массовых коммуникаций.

Власти Челябинской области сообщили о готовности разместить 600 человек из Донецка и Луганска - 500 взрослых и 100 детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного правительства. Людей могут разместить в учреждениях соцзащиты, санаториях и интернатах. Сейчас представители власти совместно с МЧС региона работают над списком потенциальных пунктов размещения беженцев, что позволит области в будущем увеличить число принимаемых людей.

Глава Мурманской области Андрей Чибис также заявил, что регион готов принять у себя беженцев из ЛНР и ДНР, если они захотят переселиться на русский север. По его словам, благодаря росту экономики они смогут получить работу и развиваться в Арктике.

Во Владимирской области также готовы помочь приезжающим в Россию. Врио главы региона Александр Авдеев сообщил ТАСС, что власти окажут любую помощь жителям Донбасса, которые захотят приехать на территорию области.

Ранее о готовности разместить беженцев в свободных пансионатах Крыма заявил первый заместитель председателя ГС Ефим Фикс.

Сейчас первые автобусы с воспитанниками детских домов и интернатов Донбасса прибыли в Ростовскую область. Всего, по данным МЧС ДНР, эвакуировать планируется порядка 700 тысяч человек. Власти Ростовской области создали оперативный штаб для приема людей. Глава региона Василий Голубев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в вопросах обустройства беженцев из ДНР и ЛНР. По поручению президента в регион вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.