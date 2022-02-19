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19.02.2022 11:07
Рубрика: Власть

Эвакуированным из Донбасса матпомощь начнут выдавать 19 февраля

Текст: Наталья Коротченко

Правительство Ростовской области планирует начать в субботу зачисление объявленной единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей жителям, эвакуированным из Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу минтруда и соцразвития области Елену Елисеева.

Министр отметила, что у многих эвакуированных имеются счета в российских банках и власти региона приложат максимум усилий, чтобы процесс получения ими матпомощи начался как можно быстрее.

Деньги зачислят на личный счет каждому, если у прибывшего есть несовершеннолетние дети, деньги получит их законный представитель.

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Как писала "РГ", к утру субботы из Донецкой Народной Республики эвакуировали в РФ 6,6 тысячи человек, из них 2,4 тысячи - это дети.

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