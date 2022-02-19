В Ростовскую область поступили 5 млрд рублей для беженцев Донбасса

В Ростовскую область поступили пять миллиардов рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам Донбасса. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.

По его словам, по 10 тысяч рублей как единовременная выплата будут выдаваться при регистрации людей. Из Луганской и Донецкой республик эвакуировано на Дон уже около трех с половиной тысяч человек, среди них большинство - женщины, дети и пожилые люди.

На российско-украинской границе открыты шесть автомобильных пунктов пропуска. Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины.