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19.02.2022 03:18
Рубрика: Общество

В Ростовскую область поступили 5 млрд рублей для беженцев Донбасса

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

В Ростовскую область поступили пять миллиардов рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам Донбасса. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.

По его словам, по 10 тысяч рублей как единовременная выплата будут выдаваться при регистрации людей. Из Луганской и Донецкой республик эвакуировано на Дон уже около трех с половиной тысяч человек, среди них большинство - женщины, дети и пожилые люди.

На российско-украинской границе открыты шесть автомобильных пунктов пропуска. Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины.

Роспотребнадзор работает в пунктах пропуска беженцев из ДНР и ЛНР
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