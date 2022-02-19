Беженцы в Авило-Успенке рассказали "РГ" о ситуации в Донбассе

Первый встреченный нами человек с машиной возле границы оказался гражданином РФ. По его словам, он приехал, чтобы забрать сына, который гостил у бабушки. Ближе к границе стоит много народу - в основном женщины и пенсионерки, при этом многие несут сумки, баулы чемоданы. Есть молодые женщины с колясками и много детей, в том числе маленьких, которых ведут за руку или несут на руках.

Спрашиваю у женщины с ребенком: "Какая в Донбассе ситуация?". Женщина везет коляску и отвечает: "Непонятная ситуация". Мимо проходит еще одна женщина с ребенком, снова спрашиваю: "Что происходит в Донецке?". Отвечает: "Массово эвакуируют людей. Обстановка ухудшилась стремительно. Мы собрались в три секунды, когда глава ДНР Денис Пушилин выступил с обращением. Мы уехали, а бабушка осталась. Уезжать не хочет. Сказала, что пережила начало войны и сейчас останется".

Рядом плачет девочка лет пяти, она не понимает почему среди ночи ей приходится стоять на улице. Ее успокаивают взрослые. Женщина закутала ребенка в одеяло. Холодно промозгло. Кто-то несет из кафе горячий чай.

А перед пограничным переходом стоят микроавтобусы. Водитель приглашает: "Еще есть два места, можно с детьми. Только если знаете куда вас нужно везти". "А где можно посидеть и погреться" - спрашивает молодая женщина. Водитель отвечает: "Вот в те машины садитесь и отдохните".

"Сейчас должны подъехать автобусы. Потом нас разместят на базе отдыха", - говорит другая женщина и переживает, что дети могут пропустить занятия в школе.

Пенсионерка рассказывает, что пока уезжают дети женщины и люди преклонного возраста.

"Нас двое женщин, трое детей и две бабушки. Довезли приятели до границы, а теперь мы поедем дальше. Пока не знаем куда. Может быть в Москву, может в Севастополь, может останемся в Ростове", - говорит другая.

"Все время стреляли, но сейчас особенно сильно обстрелы идут. Слава Богу наш район далеко от линии обстрела и до нас не долетает, но обстреляли электричку. Она только отъехал и попали в рельсы. Говорят, что очень сильно повредили пути", - рассказала женщина.

Еще три автобуса отъехали от Авило-Успенского пункта пропуска. В каждом около 16-20 человек. Посадка прошла спокойно. В первую очередь садились женщины с детьми. Автобусы отъезжали оперативно и ехали в базы отдыха Неклиновского района. Из окон смотрели в ночь уставшие дети и женщины, которые пока не знали, что будет дальше.