Беженцы в Авило-Успенке рассказали "РГ" о ситуации в Донбассе

Новости

Байден назвал "не самым мудрым" решение Зеленского отправиться в Мюнхен 02:12
Взрыв и пожар на газопроводе в Луганске признали диверсией 02:08
Захарова: Байден проигнорировал истинное положение дел жителей Донбасса 01:46
Из Донбасса в Ростовскую область эвакуировали около 3400 человек 01:43
В Луганске прогремел второй взрыв 01:02
В Луганске произошел сильный взрыв 00:32
В ДНР эвакуируют больницы в прифронтовых районах 00:26
ВСУ обстреляли из минометов поселок Зайцево в ДНР 00:25
Британия переводит свое посольство на Украине из Киева во Львов 18.02.2022
Блинкен принял предложение Лаврова о встрече 23 февраля 18.02.2022
Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы 18.02.2022
Детские лагеря Ростовской области приняли первых беженцев из Донбасса 18.02.2022
Эвакуация мирных жителей Донбасса будет идти днем и ночью 18.02.2022
В Ростовскую область прибыли более 80 автобусов с беженцами из Донбасса 18.02.2022
Глава Роспотребнадзора вылетела в Ростовскую область для приема беженцев 18.02.2022
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности 18.02.2022
Центробанк ДНР продолжает работу в нормальном режиме 18.02.2022
В регионах России сообщили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР 18.02.2022
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по взрыву в Донецке 18.02.2022
Администрация США обеспокоена планами Зеленского уехать из страны 18.02.2022
В ВОЗ увидели условия для появления более опасного штамма коронавируса 18.02.2022
Первые автобусы с беженцами из ДНР прибыли в Ростовскую область 18.02.2022
На Дону в ближайшие дни ожидают прибытие 100 тысяч жителей Донбасса 18.02.2022
Гинцбург: Коллективного иммунитета к ковиду нужно достичь в течение 6-8 месяцев 18.02.2022
Захарова: Происходящее в Донбассе - геноцид 18.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
19.02.2022 01:15
Рубрика: Общество

Беженцы в Авило-Успенке рассказали "РГ" о ситуации в Донбассе

Текст: Руслан Мельников
Журналисты "РГ" одними из первых встретили на границе караван с автобусами эвакуированных из Донбасса людей.

Первый встреченный нами человек с машиной возле границы оказался гражданином РФ. По его словам, он приехал, чтобы забрать сына, который гостил у бабушки. Ближе к границе стоит много народу - в основном женщины и пенсионерки, при этом многие несут сумки, баулы чемоданы. Есть молодые женщины с колясками и много детей, в том числе маленьких, которых ведут за руку или несут на руках.

Фото: санаторий-звезда.рф
Детские лагеря Ростовской области приняли первых беженцев из Донбасса

Спрашиваю у женщины с ребенком: "Какая в Донбассе ситуация?". Женщина везет коляску и отвечает: "Непонятная ситуация". Мимо проходит еще одна женщина с ребенком, снова спрашиваю: "Что происходит в Донецке?". Отвечает: "Массово эвакуируют людей. Обстановка ухудшилась стремительно. Мы собрались в три секунды, когда глава ДНР Денис Пушилин выступил с обращением. Мы уехали, а бабушка осталась. Уезжать не хочет. Сказала, что пережила начало войны и сейчас останется".

Рядом плачет девочка лет пяти, она не понимает почему среди ночи ей приходится стоять на улице. Ее успокаивают взрослые. Женщина закутала ребенка в одеяло. Холодно промозгло. Кто-то несет из кафе горячий чай.

А перед пограничным переходом стоят микроавтобусы. Водитель приглашает: "Еще есть два места, можно с детьми. Только если знаете куда вас нужно везти". "А где можно посидеть и погреться" - спрашивает молодая женщина. Водитель отвечает: "Вот в те машины садитесь и отдохните".

"Сейчас должны подъехать автобусы. Потом нас разместят на базе отдыха", - говорит другая женщина и переживает, что дети могут пропустить занятия в школе.

Пенсионерка рассказывает, что пока уезжают дети женщины и люди преклонного возраста.

"Нас двое женщин, трое детей и две бабушки. Довезли приятели до границы, а теперь мы поедем дальше. Пока не знаем куда. Может быть в Москву, может в Севастополь, может останемся в Ростове", - говорит другая.

"Все время стреляли, но сейчас особенно сильно обстрелы идут. Слава Богу наш район далеко от линии обстрела и до нас не долетает, но обстреляли электричку. Она только отъехал и попали в рельсы. Говорят, что очень сильно повредили пути", - рассказала женщина.

Еще три автобуса отъехали от Авило-Успенского пункта пропуска. В каждом около 16-20 человек. Посадка прошла спокойно. В первую очередь садились женщины с детьми. Автобусы отъезжали оперативно и ехали в базы отдыха Неклиновского района. Из окон смотрели в ночь уставшие дети и женщины, которые пока не знали, что будет дальше.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Обстановка на востоке Украины РГ-Видео

Главное сегодня

Байден вновь выступил с речью по Украине. Захарова жестко ответила
Пушилин: Ситуация в Донбассе идет к войне
Путин и Лукашенко завершили переговоры. Главные заявления лидеров
Из Донбасса в Ростовскую область эвакуировали около 3400 человек
Народный артист России Борис Невзоров умер от COVID-19
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших