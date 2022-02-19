Москалькова готова помогать эвакуированным жителям Донбасса

"Идет эвакуация женщин и детей из ДНР в Ростовскую область. Очень хорошо, что российские власти быстро отреагировали на просьбы людей, которые оказались в опасности. Звонки с просьбами о помощи поступают и мне лично. Готова оказать в рамках своих полномочий всю необходимую помощь, в том числе бесплатные юридические консультации, гуманитарную помощь", - написала российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем Instagram.

При этом, Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова особо подчеркнула, что телефон горячей линии уполномоченного работает круглосуточно. "Ни одно обращение не останется без ответа", - написала она. - Я также обратилась с просьбой о мониторинге и в случае необходимости незамедлительной помощи к коллегам - уполномоченным в регионах".

Также омбудсмен сообщила о том, что некоторые из региональных уполномоченных вошли в штаб по вопросам беженцев, а все омбудсмены в регионах готовы оказывать помощь и содействие переселенцам.

Справка "РГ"

Телефон горячей линии Уполномоченного по правам человека в России - 8-800-707-56-67. Работает круглосуточно.