Народные советы, которые зимой только помогут испортить ваш автомобиль

Вредные советы на первый взгляд могут показаться полезными. Более того, в ряде случаев они приносят некоторую пользу, однако, увы, не меньше и вреда, пусть и нередко отсроченного во времени.

Не мойте автомобиль!

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Аргументация в данном случае, как правило, такова - из-за перепада температур (когда теплой водой моют машину, заехавшую в бокс с мороза) страдает лакокрасочное покрытие и запускаются процессы коррозии.

На самом деле гораздо больше вреда машине наносится, если ее не мыть. Реагенты, которыми обильно поливают дороги зимой в городах, действуют на ЛКП и резиновые детали кузова очень агрессивно, поэтому удалять их с кузова как минимум раз в неделю необходимо. Другое дело, что перед тем, как провести такую очистку, авто действительно нужно прогреть, дав ему отстояться в теплом боксе как минимум четверть часа и не начинать мойку теплой водой. На хороших мойках о такой схеме, конечно же, хорошо знают.

Приспустите шины!

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Нередко "знатоки", сами того не ведая, вредят таким советом - после обильных снегопадов рекомендуют приспускать колеса на 0,1-0,2 бар, чтобы облегчить выезд из заснеженной парковки, увеличив пятно контакта и сцепление с дорогой. Совет на самом деле вреден.

По крайней мере, если вы приспустите колеса в теплом гараже на 0,2 бар, как это нередко бывает, фактически на улице вы получите снижение уровня накачки на 0,4 бар - 0,5 бар. Дело в том, что с понижением температуры воздуха ниже нуля давление в покрышках падает в пределах от 0,1 - 0,3 бар. Что получим в итоге? Протектор будет изнашивается в среднем быстрее на 15%, также ухудшится управляемость и возрастет потребление топлива.

Ставьте на ручник!

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В ряде случаев советчики подкладывают свинью друзьям и знакомым, рекомендуя в морозы ставить машину на парковке на "ручник", чтобы она, к примеру, не укатилась вниз по обледенелому склону. Однако, чтобы исключить такой сценарий, гораздо разумнее использовать противооткатные бруски, камни или кирпичи, а также вывернуть колеса в сторону бордюра.

Если же регулярно практиковать постановку на стояночный тормоз в морозную погоду, то вы будете опять-таки регулярно получать тормозные колодки, примерзшие к тормозным дискам. Причем при таком раскладе вам придется потратить немало времени и сил, чтобы растопить лед, постукивая по барабанам (если у машины задние барабанные механизмы), либо поливая тормозные механизмы кипятком, а то и вовсе снимать колеса и раздвигать колодки с помощью инструмента.

Не прогревайтесь!

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Не менее вредным является совет не прогревать автомобиль не только в легкий "минус", но даже и в серьезный мороз. Давая такие рекомендации, советчики, как правило, руководствуются информацией, почерпнутой из автомобильных инструкций. А там действительно могут содержаться рекомендации не прогревать автомобиль долго, чтобы минимизировать вредные выбросы.

Проблема же состоит в том, что при таком раскладе в сильный мороз двигатель и коробка будут гарантированно испытывать в первые минуты работы масляное голодание. Ведь загустевшее на морозе моторное масло после "холодного" пуска не сразу добирается по каналам до трущихся деталей.

Убирайте лед быстро!

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Следующий пласт вредных советов связан с техникой размораживания дверей и стекол автомобиля. Во-первых, не вздумайте следовать рекомендации разрушить ледяную пленку, сильно дергая дверь или активируя механизм стеклоподъемников. В первом случае вы можете буквально порвать примерзшие резиновые уплотнители, а во втором - приговорить моторчик электростеклоподъемников.

Что касается средств для борьбы с обледенением, здесь прежде всего игнорируем советы проливать замки и весь проем дверей горячей водой. Нанести серьезный вред ЛКП в противном случае можно очень легко. Также, что бы вам не говорили "бывалые", не стоит увлекаться автохимией. Например, некоторые средства для размораживания стекол ("антилед") содержит в себе химически активный изопропиловый спирт, а также красители. Именно последние, особенно если средство недорогое, могут оставлять на ЛКП трудноустранимый налет.

Всегда используйте "вэдэшку"!

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Наконец, не следует слепо верить тем "знатокам", кто советует использовать чудо-смазку для устранения влаги WD40 как универсальное средство - например, для размораживания замков, устранения с кузова пятен бензина или солярки, или, скажем, для смазывания шарнирных соединений креплений стеклоочистителей.

Хотя "вэдэшка" действительно имеет смазывающий и водоотталкивающий эффект, и тот и другой длится недолго. А поскольку WD40 не только смазывает, но и разжижает и устраняет имеющую смазку, она будет провоцировать износ трущихся элементов. Также больше вреда, чем пользы вездесущая WD40 приносит в роли очищающего средства (удаление битумных и смолистых загрязнений с ЛКП и стекол). После использования "вэдэшки" на ЛКП и стеклах образуются жирные масляные пятна. В случае со стеклами вы получите заметное ухудшение обзора, а с элементами кузова - агрессивное воздействие на ЛКП.