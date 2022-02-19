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19.02.2022 17:04
Рубрика: Общество

Онкологи назвали чай, который может спровоцировать развитие рака

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чай принято считать крайне полезным напитком. Однако Daily Express рассказывает о чае, который, как выяснилось, резко повышает риск развития онкологии. Сообщается, что в Южной Америке с этим напитком, который в последние годы получил распространение по всему миру, связан как минимум каждый пятый случай заболевания раком.

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Речь идет о чае мате, который подают в традиционном сосуде калабасе с металлической трубочкой. Этот напиток богат на минеральные вещества, витамины и антиоксиданты. Однако исследования, на которые ссылается издание, показывают, что регулярное употребление мате может увеличить риск развития рака. Мемориальный онкологический центр им. Слоуна-Кеттеринг дает такое объяснение: "Если пить мате долго и в больших количествах, это увеличивает риск возникновения рака простаты, мочевого пузыря, легких, полости рта, пищевода, головы и шеи".

Дело в том, что этот напиток содержит полициклические ароматические углеводороды, которые схожи с веществами, которые есть в жареном мясе и табачном дыме. Употребление этого канцерогена чревато не только онкологией, но и серьезными последствиями для иммунной, репродуктивной и нервной системы.

Авторы исследования исходили из того, что на один калабас приходится 50 граммов листьев. Таким образом, выпивая чашку мате традиционным способом, человек как бы подвергается воздействию дыма от 100 сигарет. Впрочем, ученые подчеркивают, что речь идет только о больших количествах мате. Умеренное употребление этого напитка безопасно, цитирует сообщение ИноСМИ.

Ранее руководитель Центра молекулярной онкологии Владислав Милейко объяснил, как распознать рак легкого, и что должно насторожить в первую очередь. По его словам, чаще всего пациенты перед постановкой диагноза отмечают у себя длительный кашель, сопровождающийся общей слабостью.

Материал носит информационный характер. Предварительно следует проконсультироваться со специалистом.

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