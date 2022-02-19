Опубликовано видео с места взрыва в Луганске

💥💥💥— Марина_Саакян 🇷🇺 (@marino4ka_sann) February 18, 2022
В Луганске прогремел мощный взрыв.
Предположительно, горит газопровод. pic.twitter.com/01NEKFMh3o
В Луганске прогремел взрыв. Как передает Луганский информационный центр, предположительно, произошла авария на газораспределительном узле.
В настоящее время наблюдается зарево в районе завода "Горизонт" в северо-восточной части города.
Несколько дней назад в том же районе города также прогремел взрыв на газопроводе, за которым последовал пожар. Тот случай был расценен как диверсия.