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19.02.2022 00:32
Рубрика: В мире

В Луганске произошел сильный взрыв

Сильный взрыв произошел в ночь на 19 февраля в Луганске. По данным агентства Луганскинформцентр, взорвался газопровод.

Напомним, вечером в пятницу в центре Донецка взорвался автомобиль в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР​​​. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному уп

равлению СК РФ возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля.
В мире экс-СССР Украина

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