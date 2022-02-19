В Луганске произошел сильный взрыв

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В Луганске прогремел мощный взрыв.

Предположительно, горит газопровод. pic.twitter.com/01NEKFMh3o — Марина_Саакян 🇷🇺 (@marino4ka_sann) February 18, 2022

Сильный взрыв произошел в ночь на 19 февраля в Луганске. По данным агентства Луганскинформцентр, взорвался газопровод.

Напомним, вечером в пятницу в центре Донецка взорвался автомобиль в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР​​​. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному уп

равлению СК РФ возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля.