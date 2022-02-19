Пенсионеров предупредили о запретах при получении выплат

За нарушение закона при получении социальных выплат может последовать ответственность. Об этом агентству "Прайм" рассказала преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицина.

По ее словам, речь идет о случаях, когда граждане предоставляют уполномоченным органам заведомо недостоверные сведения, дающие право на социальную выплату.

К нарушителям также относятся те, кто получает выплаты законно, однако в последующем теряет на них право и умалчивает об этом.

Ответственность может наступить, если гражданин утаивает информацию о смене места жительства, чтобы сохранить региональные надбавки. "Ведь социальные льготы для пенсионеров бывают двух типов - региональные и федеральные, и, меняя место жительства, например, при переезде из Москвы в другой регион пенсионеры теряют московские надбавки", - объяснила Кормилицина.

Некоторые пенсионеры получают доплату на содержание нетрудоспособных членов семьи, а потом не уведомляют ПФР о том, что иждивенец получил работу.

Кроме того, получение некоторых выплат незаконно при продолжении трудовой деятельности. Чаще всего это касается социальных доплат к пенсии до прожиточного минимума и доплаты за сельский стаж, пояснила специалист.

Ранее доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова, кандидат экономических наук Фарида Мирзабалаева рассказала "Российской газете", как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений.