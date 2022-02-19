При пожаре на пароме Euroferry Olympia пропали без вести 11 человек

По предварительным данным, одиннадцать пассажиров пропали без вести после того, как пожар охватил паром, следовавший из Греции в Италию рано утром в пятницу. По меньшей мере, десять пострадавших были доставлены в больницу Корфу, большинство из них с проблемами дыхания, сообщил представитель министерства здравоохранения Греции.

Греческая пожарная команда информировала, что двое мужчин, оказавшихся в ловушке в судовом гараже, были спасены и подняты вертолетом. Пожарные пытались добраться, по крайней мере, еще до трех человек.

В общей сложности 240 пассажиров и 51 член экипажа находились на борту судна Euroferry Olympia под итальянским флагом, когда вспыхнул пожар. Спасательные суда доставили большинство пострадавших на остров Корфу, где их ждали машины скорой помощи.

Представитель компании Grimaldi Lines Пол Киприану рассказал агентству Reuters, что, по всей вероятности, пожар начался в одном из трюмов. Администрация прилагала все усилия, чтобы помочь пассажирам - большинство из них из Болгарии, Румынии и Турции - добраться домой.

Пожар вспыхнул, когда судно находилось недалеко от острова Корфу в Ионическом море. Через несколько часов после того, как была поднята тревога, судно все еще горело, дрейфуя в албанских водах. При этом не было разливов топлива или ущерба окружающей среде, уточнил владелец парома.

Аэрофотосъемка, опубликованная береговой охраной, показала ряды сгоревших грузовиков на почерневшей палубе после того. Пламя охватило 183-метровый паром, который совершал девятичасовое путешествие ночью.

"Хуже всего то, что машины в гараже стояли близко друг к другу, пути к отступлению не было", - поделился греческий водитель грузовика, который не назвал своего имени по прибытии на Корфу.