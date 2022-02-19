Психологов МЧС привлекли для работы с беженцами с Донбасса

Специалистов психологической службы Главного управления МЧС России по Ростовской области привлекли для оказания экстренной психологической помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обстановка, сложившаяся на территории сопредельных ДНР и ЛНР, находится на особом внимании МЧС.

Врио главы министерства провел в Ростове-на-Дону совещание, на котором поручил определить список регионов, готовых принять эвакуируемых с Донбасса. Пока все перемещенные граждане находятся в Ростовской области. По состоянию на утро субботы на территории России находятся 6,6 тысячи жителей самопровозглашенных республик.