Путин и Лукашенко завершили наблюдение за военными учениями

Президенты России и Беларуси закончили наблюдать за ходом учений сил стратегического сдерживания. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Все ракеты поразили цели, пуски проведены успешно.

"Завершили", - сказал, отвечая на соответствующий вопрос, Песков. Учение прошло под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Путина и было спланировано заранее. Выполнены пуски баллистических и крылатых ракет, задачи выполнены в полном объеме, все ракеты поразили цели, сообщили в пресс-службе Кремля. Владимир Путин и Александр Лукашенко наблюдали за ходом маневров из ситуационного центра Кремля.

В учении участвовали силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. Успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", отметили в пресс-службе Кремля. Выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер". Из позиционного района космодрома "Плесецк" произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" по полигону "Кура" на полуострове Камчатка. Крылатые ракеты воздушного базирования со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс поразили цели на полигоне "Пембой" и "Кура". Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера "Карелия" был осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева" по полигону "Кура".