Путин поговорит с Макроном по телефону 20 февраля

Президенты России и Франции проведут телефонный разговор в воскресенье, 20 февраля.

"Да. Такой разговор есть в графике президента", - подтвердил ТАСС пресс-секретарь российского лидера. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Эммануэль Макрон в воскресенье проведет такие переговоры. Речь пойдет об обострении ситуации вокруг Украины. Сегодня, 19 февраля, Макрон поговорит по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон общались совсем недавно: по телефону 12 февраля, а 7 февраля встречались в Кремле, где проговорили много часов.

Напомним, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили эвакуацию жителей в Россию в связи с угрозой боевых действий со стороны Киева.