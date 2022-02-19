Что смотреть на кинофестивале "Из Венеции в Москву"

Двумя важнейшими темами фестиваля в этом году стали - переплетение реальности с искусством и всевозможные границы. Пока живо искусство, с человечеством ничего не случится. Это подтвердила пандемия. Поэтому в программе - три фильма о людях искусства. Самый долгожданный "Эннио. Маэстро", который Джузеппе Торнаторе снимал почти семь лет. Имя Морриконе осталось в мировой культуре подобно именам Моцарта, Шуберта, Бетховена. Автор музыки к 500 фильмам никогда не стремился к славе. Из его откровенного рассказа-саморефлексии зритель узнает о том, как Морриконе, мечтавший о профессии врача, поддался на уговоры отца-трубача заниматься музыкой, как учился в консерватории под руководством именитого Гоффредо Петрацци, считавшего музыку к фильмам "низким" жанром. Это откровенное интервью, которое режиссер снимал у маэстро дома, дополнят рассказы о Морриконе известных мировых режиссеров - Клинта Иствуда, Терренса Малика, Ханса Циммера, Квентина Тарантино.

Признанный синефил Квентин Тарантино появится в еще одной ленте - он расскажет о своем любимом режиссере спагетти-вестернов Серджо Корбуччи в фильме Луки Реа "Джанго и Джанго". По мнению Тарантино, все фильмы Корбуччи в первую очередь о зле фашизма.

"Эцио Боссо. Что останется после нас" Джорджо Верделли посвящен известному итальянскому мультиинструменталисту. "Эцио - замечательный пианист и прекрасный композитор, - вспоминает Верделли, друживший с Боссо. - Что он только ни вытворял на инструментах: помню, как он "запилил" Led Zeppelin на контрабасе. Это было непередаваемо". С детства Эцио страдал редкой формой склероза, и вся его жизнь - история преодоления, борьбы и созидающего таланта. Композитор ушел из жизни в 2020 году.

Эцио Боссо. Что останется после нас. Фото: Предоставлено Посольством Италии

Фильм "Спрятанный мальчик" Роберто Андо закрывал Мостру в прошлом году. Это картина о границах, которые мы сами в себе выстраиваем, о нашем внутреннем ребенке, которого надо лелеять во взрослой жизни. Главный герой - тоже человек искусства. Габриэле Санторо - заведующий кафедрой фортепиано в консерватории Неаполя. Он живёт замкнутой жизнью в неблагополучном районе Форчеллa. Однажды Санторо обнаруживает в своей квартире сбежавшего из дома 10-летнего сына жильцов с верхнего этажа, скрывающегося от мафиози.

Кадр из фильма "Спрятанный мальчик" Фото: Предоставлено Посольством Италии в России

Леонардо ди Костанцо снял "Ариаферму" о психологическом противостоянии охранников и заключенных в закрывающейся старинной тюрьме. Психологический триллер с Тони Сервилло и Сильвио Орландо в главных ролях - высказывание об абсурдности тюрьмы как таковой, где надсмотрщики, опьяненные властью, постепенно теряют в себе человеческое.

"Латинская Америка" молодых режиссеров братьев-близнецов Дамиано Д"Инноченцо и Фабио Роберто Д"Инноченцо рассказывает историю владельца стоматологической клиники Массимо Систи: счастливого обладателя всего, о чем можно только мечтать - красивой виллы, семьи, бизнеса. Но однажды это идеальное бытие приведет его к нервному срыву.

Габриэль Маинетти снял фильм-эксперимент в новом для итальянском кино жанре фэнтези. Картина "Отчаянные фрики" рассказывает о четырёх артистах цирка уродов, вынужденных скитаться по нацистскому Риму 1943 года после того, как в их цирк попала бомба. Их преследуют гитлеровцы, которые мечтают изловить всех "мутантов". Но это не так-то просто. У каждого из артистов есть суперспособность - один источает электричество, другой обладает недюжинной силой.

Лента "Павлиний рай" Лауры Биспури по силе своего воздействия близка к лучшим творениям итальянской живописи. В прохладный зимний день в загородном доме собирается вся семья, чтобы отметить день рождения ее матриарха - сильной и волевой Нены (Доминик Санда, звезда фильмов Бертолуччи и Брессона). Она живет с мужем, подругой-экономкой и ее дочерью, которая дала обет молчания. Прибегая к классическому сюжету семейного торжества режиссер затрагивает тонкие темы одиночества, предательства себя, несостоятельности устаревшего мифа о семье.

Павлиний рай. Фото: Предоставлено Посольством Италии

И наконец, "За полученную милость" режиссера Нино Манфреди - отреставрированная трагикомедия 1971 года о столкновении веры и силы разума, греха и благодати в душе религиозного человека.

Кадр из фильма "За полученную милость" Фото: Предоставлено Посольством Италии в России

Афиша

Кинотеатр "Октябрь"

19 февраля

15.10 - "Ариаферма" реж. Леонардо ди Костанцо, Q&A с режиссером

18.10 - "Спрятанный мальчик", реж. Роберто Андо

20.30 - "За полученную милость", реж. Нино Манфреди

20 февраля

13.00 - "Эннио. Маэстро", реж. Джузеппе Торнаторе

16.10 - "Эцио Боссо. Что останется после нас", реж. Джорджо Верделли, Q&A с режиссером

19.30 - "Отчаянные фрики", реж. Габриеле Маинетти

21 февраля

19.30 - "Джанго и Джанго", реж. Лука Реа

22 февраля

19.30 - "Латинская Америка", реж. Дамиано и Фабио Д'Инноченцо

23 февраля

18.00 - "Павлиний рай", реж. Лаура Биспури

Кстати

Фестиваль "Из Венеции в Москву" 21 февраля откроется в новосибирском кинотеатре "Победа".