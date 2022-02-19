Солисты филармонии в Воронеже исполнят барочную классику

Музыку Телемана и Стамица исполнят 19 февраля молодые солисты академического симфонического оркестра. Это будет первый концерт в филармонии после снятия запрета на проведение культурных мероприятий в Воронежской области.

В первом отделении выступят лауреаты музыкальных конкурсов Станислав Москаленко, Игорь Мещеряков и Сергей Лутанов. Прозвучит концерт для гобоя, струнных и бассоконтинуо Георга Телемана - яркий образец "галантного стиля", а также концерт для двух кларнетов и оркестра Карла Стамица - композитора "мангеймской школы".

- Ребята сами предложили программу, нашли классические произведения XVIII века. Если Станислав Москаленко и Игорь Мещеряков не раз уже исполняли сольные партии с оркестром, то для Сергея Лутанова выступление в этом качестве станет дебютным, - рассказала художественный руководитель Воронежской филармонии Ирина Авралева.

Во втором отделении Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого исполнит Девятую симфонию Шостаковича. Задуманная как гимн народу, победившему фашизм, она была встречена критиками по-разному. Одни увидели в ней "лирико-комедийное произведение, не лишенное драматических элементов", другие - "трагедийно-сатирический памфлет". Симфонию выдвинули на Сталинскую премию в 1946 году, а уже через два года запретили и не исполняли вплоть до 1955-го. Сегодня великолепие этого сочинения уже никто не подвергает сомнению.

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