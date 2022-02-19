В Воронежской области ввели режим повышенной готовности

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона: здесь оперативно разворачивают пункты для приема беженцев из Донбасса.

В документе, опубликованном правительством региона, сказано, что нужно подготовить не только места для временного пребывания пострадавших от военных действий в Донецкой и Луганской народных республиках, но и обеспечить прибывающих людей всем необходимым.

Ранее воронежцы уже заявляли о том, что опыт приема беженцев в регионе уже есть, и теперь здесь готовы разместить 4,5 тысячи человек, вынужденных покинуть родные дома.

Напомним, что о готовности принять беженцев уже заявили власти ряда субъектов ЦФО: Белгородская, Курская, Орловская, Липецкая, Ярославская, Тульская, Костромская области, а также другие регионы готовы развернуть пункты временного проживания в оздоровительных лагерях, санаториях, пустующих номерах гостиниц и социальных учреждениях, а также обеспечивать беженцев питанием, медикаментами и средствами связи.