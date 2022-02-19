Новости

Лавров обратил внимание главы МИД Франции на вооруженные провокации Киева 15:51
В ДНР под обстрел попала съемочная группа RT Arabic 15:41
Чуприян объяснил введение режима ЧС на Дону из-за беженцев 15:37
Умер итальянский актер и певец Фаусто Чильяно 15:36
Врио главы МЧС с вертолета осмотрел работу пограничных пропусков 15:31
Большунов будет знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады 15:28
В Калининграде шторм "Юнис" затопил улицы и повалил деревья 15:08
В регионах ЦФО беженцев из Донбасса разместят в санаториях 15:05
Стало известно, сколько Большунов заработает за выступление на ОИ в Пекине 15:01
Путин и Лукашенко завершили наблюдение за военными учениями 14:56
В Минске заявили об успешном решении задач на учениях "Союзная решимость" 14:40
Канцлер Германии: Вступление Украины в НАТО "не стоит на повестке дня" в обозримом будущем 14:08
Врио главы МЧС России Чуприян прибыл в лагерь для беженцев 14:04
В европейских ПХГ осталось менее 5% от закачанного летом газа 14:03
Путин поздравил Большунова с 3 завоеванными золотыми медалями на ОИ 14:00
Время старта женской лыжной гонки на 30 км на Олимпиаде перенесли 13:54
Полет МиГ-31К с "Кинжалом" над Средиземным морем показали на видео 13:49
Разведка ДНР добыла план наступления украинских силовиков 13:46
В ЛНР опровергли слухи о выходе Донбасса из Минских соглашений 13:43
Депутат Водолацкий: Размещение беженцев Донбасса планируют минимум на две недели 13:42
Путин дал старт учениям стратегических сил 13:39
Жена Большунова отреагировала на победу Александра в масс-старте: Мой король 13:26
Прибывшие из ДНР беженцы рассказали, как проходит эвакуация 13:18
Украинские военные обстреляли Докучаевск из минометов 13:15
В ЛНР призвали военнообязанных на мобилизационные пункты 12:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
19.02.2022 15:05
Рубрика: Власть

В регионах ЦФО беженцев из Донбасса разместят в санаториях

Текст: Анна Скрипка, Элина Труханова, Елена Шулепова

В регионах Центрального федерального округа готовятся к приему беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Напомним, что в Орловской области уже заявили о размещении 500 человек и совсем скоро официально утвердят места для этого.

В соседней Курской области отметили, что в настоящее время готовы принять в три раза больше людей из Донбасса: для них будут готовы места комфортного размещения в оздоровительных детских лагерях и санаторных учреждениях. В Белгородской области в настоящий момент не назвали конкретных данных о местах для пострадавших в зоне военных действий, однако в пресс-службе облправительства заявили о готовности региона "протянуть руку помощи и поддержать" их.

Курская, Орловская и Белгородская области были названы в МЧС в числе регионов, которые будут принимать беженцев из Донбасса. Однако в настоящее время о возможностях сделать то же самое заявили в других субъектах. К примеру, глава Липецкой области Игорь Артамонов поручил проверить готовность социальных учреждений региона к возможному размещению беженцев.

- В качестве пунктов временного размещения рассматриваются оздоровительные лагеря, базы отдыха, санатории, учреждения соцзащиты, - отметили в администрации региона.

Фото: Эрик Романенко/ ТАСС
Прибывшие из ДНР беженцы рассказали, как проходит эвакуация

Брянская область также готова принять беженцев. Как сообщили в правительстве региона, на данный момент разработаны меры по готовности к их приему и размещению. Так, на базе оздоровительных лагерей и санаториев развернут пункты временного размещения на 500 мест. В этих пунктах для людей будет организовано питание и медицинское обслуживание.

Ранее власти Тульской области сообщили о готовности разместить на местных базах отдыха порядка 500 детей из Донбасса. Также сейчас ведется проработка перечня вакансий для взрослых беженцев. Кроме того, власти региона направят гуманитарную помощь в Ростовскую область, где сейчас содержатся эвакуированные. В ее составе - овощи, крупы, консервы, кондитерские изделия, а также непродовольственные товары, включая антисептики.

Как сообщил ТАСС замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко, Воронежская область готова принять 4,5 тысячи человек. Их могут разместить в детских лагерях, санаториях и базах отдыха. По его словам, губернатор региона Александр Гусев подтвердил, что при необходимости регион может увеличить число принимаемых людей.

Врио Ярославского губернатора Михаил Ераев также заявил, что возглавляемый им регион окажет гуманитарную помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

"Уже проговорили с руководителем регионального отделения Фонда милосердия и здоровья Светланой Лягушевой, - отметил он. - Будем делать это вместе - сформируем оргкомитет. Кроме того, мы готовы принять в регионе эвакуированных жителей, прежде всего, семьи с детьми. Развернем пункты временного размещения в наших круглогодичных лагерях и общежитиях учебных организаций".

Он призвал всех неравнодушных помочь беженцам.

Напомним, что у многих перечисленных областей уже есть опыт размещения пострадавших от военных действий жителей Донбасса. В 2014 году сначала приграничные регионы, а потом и их соседи не только размещали прибывших из Донецкой и Луганской народных республик людей, но и предусмотрели возможности для их социализации. Многие беженцы тогда приняли решение остаться в регионах, где их приняли, и все эти годы они здесь живут и работают.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород ЦФО Курская область Курск ЦФО Липецкая область Липецк ЦФО Орловская область Орел ЦФО Брянская область РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Чуприян объяснил введение режима ЧС на Дону из-за беженцев
В Ростовской области взорвался еще один снаряд
Разведка ДНР добыла план наступления украинских силовиков
МЧС открыло горячую линию по беженцам из ЛДНР
В европейских ПХГ осталось менее 5% от закачанного летом газа
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД