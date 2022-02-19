В регионах ЦФО беженцев из Донбасса разместят в санаториях

В регионах Центрального федерального округа готовятся к приему беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Напомним, что в Орловской области уже заявили о размещении 500 человек и совсем скоро официально утвердят места для этого.

В соседней Курской области отметили, что в настоящее время готовы принять в три раза больше людей из Донбасса: для них будут готовы места комфортного размещения в оздоровительных детских лагерях и санаторных учреждениях. В Белгородской области в настоящий момент не назвали конкретных данных о местах для пострадавших в зоне военных действий, однако в пресс-службе облправительства заявили о готовности региона "протянуть руку помощи и поддержать" их.

Курская, Орловская и Белгородская области были названы в МЧС в числе регионов, которые будут принимать беженцев из Донбасса. Однако в настоящее время о возможностях сделать то же самое заявили в других субъектах. К примеру, глава Липецкой области Игорь Артамонов поручил проверить готовность социальных учреждений региона к возможному размещению беженцев.

- В качестве пунктов временного размещения рассматриваются оздоровительные лагеря, базы отдыха, санатории, учреждения соцзащиты, - отметили в администрации региона.

Брянская область также готова принять беженцев. Как сообщили в правительстве региона, на данный момент разработаны меры по готовности к их приему и размещению. Так, на базе оздоровительных лагерей и санаториев развернут пункты временного размещения на 500 мест. В этих пунктах для людей будет организовано питание и медицинское обслуживание.

Ранее власти Тульской области сообщили о готовности разместить на местных базах отдыха порядка 500 детей из Донбасса. Также сейчас ведется проработка перечня вакансий для взрослых беженцев. Кроме того, власти региона направят гуманитарную помощь в Ростовскую область, где сейчас содержатся эвакуированные. В ее составе - овощи, крупы, консервы, кондитерские изделия, а также непродовольственные товары, включая антисептики.

Как сообщил ТАСС замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко, Воронежская область готова принять 4,5 тысячи человек. Их могут разместить в детских лагерях, санаториях и базах отдыха. По его словам, губернатор региона Александр Гусев подтвердил, что при необходимости регион может увеличить число принимаемых людей.

Врио Ярославского губернатора Михаил Ераев также заявил, что возглавляемый им регион окажет гуманитарную помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

"Уже проговорили с руководителем регионального отделения Фонда милосердия и здоровья Светланой Лягушевой, - отметил он. - Будем делать это вместе - сформируем оргкомитет. Кроме того, мы готовы принять в регионе эвакуированных жителей, прежде всего, семьи с детьми. Развернем пункты временного размещения в наших круглогодичных лагерях и общежитиях учебных организаций".

Он призвал всех неравнодушных помочь беженцам.

Напомним, что у многих перечисленных областей уже есть опыт размещения пострадавших от военных действий жителей Донбасса. В 2014 году сначала приграничные регионы, а потом и их соседи не только размещали прибывших из Донецкой и Луганской народных республик людей, но и предусмотрели возможности для их социализации. Многие беженцы тогда приняли решение остаться в регионах, где их приняли, и все эти годы они здесь живут и работают.