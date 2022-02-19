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19.02.2022 11:55
Рубрика: Происшествия

МЧС: Беженцы из Донбасса могут быть направлены в семь регионов РФ

Текст: Тимофей Борисов
Эвакуируемые из Донбасса беженцы могут быть направлены еще в семь российских регионов, помимо Ростовской области. Об этом ТАСС сообщил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.

"Семь регионов России готовы принять беженцев. Это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области", - сказал он.

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По его словам, эти регионы готовы принять свыше 28,9 тысячи человек. Например, Подмосковье может принять до десяти тысяч человек. Генерал сообщил, что в случае нападения Украины на Донбасс и большого количества прибывающих беженцев направлять граждан в эти регионы смогут железнодорожным транспортом.

На данный момент в Ростовской области работает оперативный штаб МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном. Ранее он поддержал введение режима ЧС в Ростовской области. Решение было принято в связи с тем, что в российский регион стали массово прибывать беженцы из самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР. Их руководство сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.

Президент Владимир Путин поручил выдать беженцам по десять тысяч рублей. Эти единовременные пособия эвакуированным жителям Донбасса планируют выдать уже сегодня. Задержек быть не должно, так как у многих есть банковские счета в российских банках.

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