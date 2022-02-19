МЧС: Беженцы из Донбасса могут быть направлены в семь регионов РФ

"Семь регионов России готовы принять беженцев. Это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области", - сказал он.

По его словам, эти регионы готовы принять свыше 28,9 тысячи человек. Например, Подмосковье может принять до десяти тысяч человек. Генерал сообщил, что в случае нападения Украины на Донбасс и большого количества прибывающих беженцев направлять граждан в эти регионы смогут железнодорожным транспортом.

На данный момент в Ростовской области работает оперативный штаб МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном. Ранее он поддержал введение режима ЧС в Ростовской области. Решение было принято в связи с тем, что в российский регион стали массово прибывать беженцы из самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР. Их руководство сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.

Президент Владимир Путин поручил выдать беженцам по десять тысяч рублей. Эти единовременные пособия эвакуированным жителям Донбасса планируют выдать уже сегодня. Задержек быть не должно, так как у многих есть банковские счета в российских банках.