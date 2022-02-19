Оренбуржье и Ульяновская область готовы принять беженцев из Донбасса

Власти Оренбургской и Ульяновской областей заявили о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявили соответственно губернаторы Денис Паслер и Алексей Русских.
В настоящее время в регионах уточняется вопрос о количестве людей, которых здесь смогут принять. При необходимости им окажут помощь социальные службы.
Руководство обоих регионов уже направили официальное подтверждение о готовности принять беженцев в МЧС.
Ранее сообщалось, что о готовности принять беженцев Донбасса заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.