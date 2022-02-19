В Оренбуржье сформируют список вакансий для беженцев из Донбасса

В Оренбуржье сформируют перечень профессий, по которым имеются вакансии для беженцев из ЛНР и ДНР. Такое поручение дал минтруду региона губернатор области Денис Паслер.

Напомним, что ранее регион направил в МЧС официальное подтверждение о своей готовности принять переселенцев. Как сообщила пресс-служба облправительства, сейчас прорабатывается вопрос о количестве прибывающих. Для них готовятся пункты временного размещения.

Власти заверили, что без поддержки люди не останутся. Соцслужба обеспечит прибывших предметами первой необходимости. В местах временного размещения с беженцами будет организована сопроводительная работа. Этим займутся ребята из студенческих педотрядов и волонтеры акции #мывместе.

Руководитель областного департамента молодежной политики Сергей Молчанов рассказал, что волонтеры помогут организовать комфортные условия для проживания людей, а также обеспечат профессиональную психологическую помощь и досуг для детей и подростков.

В Оренбуржье уже накоплен опыт работы с беженцами из ЛНР и ДНР. В 2014 году область в короткий срок обеспечила прибывших базой для проживания и питанием. Жители региона горячо поддержали переселенцев: люди покупали предметы первой необходимости, оказывали финансовую помощь.