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19.02.2022 11:01
Рубрика: Власть

В Татарстане с 21 февраля отменяют систему QR-кодов

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Татарстане отменяют систему QR-кодов в общественных местах и транспорте. Соответствующее постановление вступает в силу с понедельника, 21 февраля.

Как пояснил глава Татарстана Рустам Минниханов, после всплеска заболеваемости COVID-19 ситуация в республике стала стабилизироваться. Вторым компонентом вакцины привились более 1,9 миллиона жителей. Практически сформирован коллективный иммунитет, что и позволило властям пойти на послабление запретов.

Также с 21 февраля разрешается ночная работа магазинов и бань. Несовершеннолетние смогут посещать торгово-развлекательные комплексы без родителей или законных представителей.

Театрам, кинотеатрам, циркам позволен увеличить заполняемость залов с 50 до 70 процентов.

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Между тем, сохранились запреты на работу ночных клубов и кальянных. В силе остается масочный режим в общественных местах.

Напомним, Татарстан был единственным регионом в России, где вводили систему QR-кодов в общественном транспорте. Она действовала три месяца с 22 ноября.

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