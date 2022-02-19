Жителям Удмуртии начнут выдавать сертификаты переболевшего COVID-19

Сертификаты с информацией о перенесенном коронавирусе жители Удмуртии начнут получать с понедельника 21 февраля, сообщили в минздраве республики.

В ведомстве добавили, что при предоставлении результата ПЦР-теста и сведений о количестве антител будут выдавать годовой QR-код. И полугодовой - на основании данных только об антителах. Документы автоматически загрузятся на портал Госуслуг.

В минздраве пояснили - сертификат сформируют только при наличии в справке о количестве антител информации о тест-системах и организации, выполнившей исследования. Если в выданных ранее результатах таких сведений нет, анализы придется пересдавать.

При этом в Удмуртии с 19 февраля отменяется обязательное наличие QR-кодов для посещение общественных мест, общепита и всех массовых мероприятий. Глава региона отменил это требование накануне, заявив о выходе республики на "плато" по заболеваемости COVID-19.