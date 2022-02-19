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19.02.2022 22:03
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку после гибели женщины при спуске с горы Бештау

Текст: Никита Пешков

Следственный отдел по Пятигорску начал проверку после смерти 63-летней женщины во время спуска с горы Бештау. Об этом говорится в сообщении в Instagram регионального СУ СК.

Отмечается, что следователь уже опросил очевидцев случившегося. Также назначены экспертизы.

- Установлено, что три женщины самостоятельно отправились на гору Бештау высотой 1400 метров. В связи с ухудшением погодных условий при спуске женщины столкнулись с трудностями. 63-летняя женщина оступилась и упала, - говорится в сообщении.

Напомним, что туристки обратились за помощью в экстренные службы 18 февраля около 17:50. Упавшая женщина подвернула ногу и не могла самостоятельно идти. Спасатели СКРПСО МЧС России и специалисты "Службы Спасения" Железноводска, которые отправились на помощь, обнаружили женщин ближе к 21:00, оказали первую помощь и начали движение вниз.

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- На момент спуска пострадавшая не подавала признаков жизни. В районе кольцевой дороги спасатели на протяжении 50 мин проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, пострадавшая скончалась. Две женщины остались на скалах, в ожидании, когда к ним поднимутся специалисты службы спасения. С применением альпинистского снаряжения и носилок, поочередно женщин транспортировали к кольцевой дороге, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Спуск завершился ближе к 4:00. Одна из спасенных женщин после спуска с горы оказалась в больнице с обморожением ног.

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