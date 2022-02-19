Пропавшую в Петербурге девочку нашли живой

12-летняя школьница, которая 16 февраля пропала в Красносельском районе Петербурга, найдена живой и невредимой. Об этом сообщает отряд "Лиза Алерт", участвовавший в поисках ребенка.

Общественники отмечают, что девочку нашли накануне вечером благодаря совместной работе с правоохранительными органами. В поисках участвовали 50 добровольцев, ребенка нашли спустя 30 часов после исчезновения.

Напомним, девочка пропала при странных обстоятельствах. Она вышла выносить мусор и не вернулась. По видеокамерам сотрудники правоохранительных органов отследили ее путь.

Последняя запись была из торгового центра на границе Кировского и Красносельского районов. Девочка гуляла там одна перед самым закрытием.