Беженцы рассказали об обстрелах Донецка

Беженцы из Донецка, прибывшие в развернутый в селе Авило-Успенка Ростовской области палаточный лагерь, рассказали о нарастающем напряжении в ДНР.

- Стрельба усилилась. Всю ночь стреляли. Наша семья не спала до утра. Хуже всего, что никто не знает, что будет дальше, - рассказали корреспонденту "РГ" две молодые эвакуированные жительницы.

Также беженцы сообщили, что в Донецке начались перебои с водоснабжением, а на заправках и у банкоматов выстроились огромные очереди.

- Все это, по-настоящему, страшно, - говорят прибывшие из Донецка.

Как ранее писала "РГ", власти Ростовской области развернули 143 пункта временного размещения (ПВР) почти на 14 тысяч мест для прибывающих жителей Донецка и Луганска.

- Если понадобится, количество мест размещения будем наращивать, - сообщил губернатор региона Василий Голубев.