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19.02.2022 15:37
Рубрика: Власть

Чуприян объяснил введение режима ЧС на Дону из-за беженцев

Текст: Елена Мелихова

Врио главы МЧС России Александр Чуприян, экстренно прибывший на Дон в связи со сложившейся ситуацией, рассказал, что означает режим ЧС для жителей Ростовской области, введенный с 19 февраля в регионе.

- На заседании штаба я поддержал предложение губернатора Василия Голубева о принятии чрезвычайной ситуации субъектового характера. Это означает что мы юридически можем принимать решения по расконсервации недвижимости, техники, которая понадобится нам с учетом сложившейся обстановки, - пояснил Александр Чуприян. - Сегодня 282 пункта временного размещения готовы к принятию жителей Донбасса. Задача МЧС России - обеспечить транспортные коридоры, а пункты временного размещения продезинфицировать.

На своей страничке в Instagram, губернатор Ростовской области Василий Голубев также дал пояснения по вопросам введения ЧС в регионе.

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"В Ростовской области все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, без каких-либо сбоев. Ввести режим ЧС мы были вынуждены из-за растущего потока граждан, прибывающих из ДНР и ЛНР. Среди них большое количество детей. И несмотря на то, что у нас уже есть такой опыт, нам приходится задействовать все средства, чтобы людей принимали и размещали по возможности быстро", - сообщил глава региона.

Также уточняется, что одномоментно решается комплекс вопросов - транспортных, медицинских, по обеспечению прибывающих всем необходимым.

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