Новости

Синоптики предупредили москвичей о плохой погоде в субботу 05:15
В России с 1 марта ужесточатся правила получения разрешения на оружие 05:12
Многокилометровая пробка образовалась на границе ДНР и России 04:36
Байден продлил режим ЧС в США в связи с пандемией коронавируса 04:21
Глава Роспотребнадзора рассказала, где будут прививать беженцев от COVID-19 04:00
ВСУ обстреляли из минометов несколько населенных пунктов ЛНР и ДНР 03:20
В Ростовскую область поступили 5 млрд рублей для беженцев Донбасса 03:18
Ростовская область получит более 2 млн тестов на COVID-19 для беженцев 03:12
В Хабаровске СУ СК подозревает главу МУП в подлоге и мошенничестве 03:11
Борисов: Россия настроена наращивать сотрудничество с Кубой по всем направлениям 02:53
Слуцкий: Байден дает перевернутую картину ситуации на Украине 02:30
Байден назвал "не самым мудрым" решение Зеленского отправиться в Мюнхен 02:12
Взрыв и пожар на газопроводе в Луганске признали диверсией 02:08
Захарова: Байден проигнорировал истинное положение дел жителей Донбасса 01:46
Из Донбасса в Ростовскую область эвакуировали около 3400 человек 01:43
В Луганске прогремел второй взрыв 01:02
В Луганске произошел сильный взрыв 00:32
В ДНР эвакуируют больницы в прифронтовых районах 00:26
ВСУ обстреляли из минометов поселок Зайцево в ДНР 00:25
Британия переводит свое посольство на Украине из Киева во Львов 18.02.2022
Блинкен принял предложение Лаврова о встрече 23 февраля 18.02.2022
Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы 18.02.2022
Детские лагеря Ростовской области приняли первых беженцев из Донбасса 18.02.2022
Эвакуация мирных жителей Донбасса будет идти днем и ночью 18.02.2022
В Ростовскую область прибыли более 80 автобусов с беженцами из Донбасса 18.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
19.02.2022 04:00
Рубрика: Власть

Глава Роспотребнадзора рассказала, где будут прививать беженцев от COVID-19

Текст: Николай Грищенко

В республиках Донбасса сложилась более неблагоприятная ситуация по коронавирусной инфекции, чем в России. Дабы избежать вспышки пандемии, прибывающим жителям Донецка и Луганска будет предложено пройти вакцинацию.

Запасов вакцины от COVID-19 как в Ростовской области, так и на федеральном уровне достаточно. Об этом ТАСС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Запаса вакцины достаточно и в Ростовской области, запас достаточный на федеральных базах, так что мы это обеспечим мгновенно, если у них появится желание, это было бы неплохо", - сказала она на совещании в Ростове-на-Дону.

Экспресс-тесты на коронавирус беженцы из Донбасса будут сдавать в местах проживания, а не на границе.

Ранее сообщалось, что Ростовская область дополнительно получит около 2,1 миллиона экспресс-тестов, а на складах в регионе имеется 500 тысяч доз вакцин для иммунизации населения.

В Ростовскую область прибыли более 80 автобусов с беженцами из Донбасса
В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Правительство Роспотребнадзор ЮФО Ростовская область Обстановка на востоке Украины Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В России с 1 марта ужесточатся правила получения разрешения на оружие
Байден вновь выступил с речью по Украине. Захарова жестко ответила
Путин и Лукашенко завершили переговоры. Главные заявления лидеров
Взрыв и пожар на газопроводе в Луганске признали диверсией
Народный артист России Борис Невзоров умер от COVID-19
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД