Глава Роспотребнадзора рассказала, где будут прививать беженцев от COVID-19

В республиках Донбасса сложилась более неблагоприятная ситуация по коронавирусной инфекции, чем в России. Дабы избежать вспышки пандемии, прибывающим жителям Донецка и Луганска будет предложено пройти вакцинацию.

Запасов вакцины от COVID-19 как в Ростовской области, так и на федеральном уровне достаточно. Об этом ТАСС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Запаса вакцины достаточно и в Ростовской области, запас достаточный на федеральных базах, так что мы это обеспечим мгновенно, если у них появится желание, это было бы неплохо", - сказала она на совещании в Ростове-на-Дону.

Экспресс-тесты на коронавирус беженцы из Донбасса будут сдавать в местах проживания, а не на границе.

Ранее сообщалось, что Ростовская область дополнительно получит около 2,1 миллиона экспресс-тестов, а на складах в регионе имеется 500 тысяч доз вакцин для иммунизации населения.